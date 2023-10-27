SCFI連三紅收復千點 歐洲線硬漲3成

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海運業傳來10月底滿艙現象，上海出口貨櫃運價指數SCFI 27日也應聲上漲近百點，最新報價周漲94.94點或10.35％，一舉收復千點、至1,012.6點，遠洋航線全數走揚，最受矚目的歐洲線每20呎櫃大漲32.36％，地中海每20呎櫃也上漲10.1％，美西線每40呎櫃上漲9.73％、美東線每40呎櫃上漲7.42％。

多家航商、貨代業者透露，航商持續抽船控艙，加上補貨、電商貨、季節性貨量釋出，艙位利用率提升，到10月底許多組船都出現滿艙現象，運價開始反彈，上不了船的貨順勢移到11月，也為航商11月起歐美線喊漲行動塑造有利氣氛。

根據SCFI今日報價，上海到美西每40呎櫃運價1,916美元，上漲170美元、周漲9.74％；到美東每40呎櫃運價2,361美元，上漲163美元，周漲7.42％。

上海到歐洲每20呎櫃運價769美元，上漲188美元、周漲32.36％；地中海線每20呎櫃運價1,221美元，上漲112美元，漲幅10.1％。

根據Alphaliner統計，截至10月9日，有315艘船舶、近120萬TEU（20呎櫃）閒置，閒置運力佔總貨櫃運力4.3％。

貨代業透露，已接獲航商11月1日漲價通知，每40呎櫃美西線上漲約600美元至2,300～2,400美元，美東線上漲400～500美元至2,400～2,600美元，歐洲線上漲600～700美元至1,350～1,500美元。