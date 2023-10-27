2023花蓮太平洋溫泉季溫暖啟動

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「2023花蓮太平洋溫泉季」活動將於10月28日至11月26日於瑞穗溫泉區、安通溫泉區「靚」彩登場。縣長徐榛蔚26號傍晚與觀光處長張志翔、瑞穗鄉長吳萬德、玉里代理鎮長詹秀葱，以及瑞穗溫泉觀光協會理事長陳飛廷、安通溫泉觀光協會理事長連祥淵等人，一起至全新啟用的瑞穗溫泉公園了解溫泉季佈展情形。

徐榛蔚縣長表示，花蓮有瑞穗英雄泉及安通美人湯兩大百年溫泉，活動期間結合花蓮中、南區食宿行及伴手禮等觀光產業與農會、在地小農等農特產品共同行銷，歡迎國內外遊客秋冬季都能來到花蓮瑞穗、玉里安通，遊縱谷、賞星辰、品美食、泡好湯！

徐榛蔚縣長表示，花蓮太平洋溫泉季已邁入第四年，持續推廣「瑞穗英雄泉」、「安通美人湯」好湯品牌，並以黃金色代表瑞穗的碳酸鹽泉泉質，並以銀白色呈現安通的硫酸鹽泉泉質。配合今年溫泉季的星空浪漫主題，位於瑞穗溫泉公園的瑞穗展區，以極光藍打造展區入口意象，展區內有柚見星空、星光銀河、流星迷縱、Superstar、仰望星空、星星相印等利用自然材質與燈飾，將溫泉公園佈置成如星空般的絕美展區，讓遊客泡足湯享受瑞穗好湯泉質外，也可以抬頭仰望花蓮南區的熠熠星光；至於安通溫泉區則沿街佈滿七彩燈飾與染色燈，打造縱谷裡的璀璨光廊，並在安和橋旁佈置浪漫鵲橋、山巒星光與安通雙心；安通溫泉飯店周圍則有點點星光、星光隧道等燈飾，營造安通溫泉區浪漫氛圍。歡迎大家秋冬一起到花蓮瑞穗、玉里安通體驗花蓮兩大溫泉區的暖暖浪漫。

觀光處處長張志翔表示，縣府積極推廣花蓮兩大溫泉區，溫泉季活動期間結合在地旅宿等店家推出「集章消費趣」活動，周周抽日本大阪來回機票等好禮，消費越多中獎機率越高！遊客只要在活動期間至合作店家住宿或泡湯(22間溫泉季活動之泡湯、旅宿趣店家)就可索取「集章卡」1張及獲得第1枚戳章，另至其他合作店家(32間溫泉季活動之推薦民宿及享樂趣店家)消費滿100元即可獲得另1枚戳章，集滿2枚戳章後（紅章＋藍章），至瑞穗展區服務台或瑞穗、玉里合作店家摸彩箱投遞集章卡，將周周抽出日本大阪來回機票，該週未得獎者將會持續累計抽出至活動結束，越早完成就有越多抽獎機會，其他包括在地溫泉住宿券、Apple Watch、任天堂Switch主機等獎項將於12月1日一併於花蓮觀光粉絲團FB上開獎抽出，歡迎全國遊客來花蓮泡湯趣。

縣府積極推廣花蓮南區觀光旅遊，溫泉季期間更有二抽獎、一兌換、一遊程活動，其中的第一抽「消費集章趣」：至活動合作店家住宿、泡湯消費，集滿兩枚戳章即可參加周周抽日本大阪來回機票；第二抽「永續遊花蓮獎勵方案」：遊客11月30日前來花蓮旅遊，只要符合住宿及旅遊等條件，就能參加抽特斯拉 Model Y電動汽車；一兌換「花蓮絕美步道」：前往兩大溫泉區鄰近步道(例如：大農大富平地森林園區步道、 富源國家森林遊樂區景觀步道、瓦拉米步道、羅山村竹林步道及豐濱親不知子海上古道等)與「指定拍照點」合照，並上傳至活動網站，完成「花蓮絕美步道」20條中任5條步道即有機會獲得好禮；一遊程的「花蓮溫泉專車」：縣府積極結合溫泉區飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通一日及二日的溫泉區深度旅遊程，每年均一搶而空，縣府將持續加碼推出更多名額，歡迎撥打專線03-8533231或 0966519871洽詢預約。