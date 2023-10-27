誠品生活480「城市美術館」 5F誠品書店10／27起提前服務 全新亮相

位於台中市七期市政路、以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」宣布即將於12月試營運！綠意盎然的5F誠品書店及咖啡廳eslite café更於今（10/27）日起開放提前服務，邀請讀者優先體驗3大主題閱讀端景、溫馨可愛的親子閱讀空間等。

誠品生活480以大面積潔白外牆呈現宛如美術館的極簡風格，一樓戶外廣場邀請台中花博策展人吳書原打造逾500坪綠帶映廊，提供繁忙都市人歇息片刻的休憩與展演空間；全店8層樓達 7,500坪，匯聚生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等豐富內容，蒐羅台灣質感生活選品的「誠品生活精選expo SELECT」也首次進駐台中，將於12月試營運；匯集台味及異國美食的B1「品食光」樓層則於11/8提前美味開張，將引進全台獨家特色美食，邀請市民朋友前來體驗日常美好時光！

以「城市美術館」為概念，打造城市中一處身體與心靈的綠洲！

誠品生活480以「城市美術館」為概念，入口大面留白未來即是多元活動的藝術策展牆，讓每次前來都有不同的美感體驗。今（10/27）起開放體驗的5F誠品書店邀請曾為廣受歡迎的「誠品生活南西」空間操刀的設計師宋契德再次攜手合作，呼應整體策展空間概念，特別將書店窗景設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合而成獨有的書店風景；並以長達50公尺的十字動線串聯3大主題書區：首家跨越理工人文思維的「科學與人文書區」、強調藝術與攝影的「美學藝境」藝術生活，和以歐美創業家為靈感打造的「車庫時光」商業趨勢主題。因應鄰近中科園區及呼應台中科博館，誠品生活480書店著重知識科學類書籍，語言學習書尤其豐富；即日起至11/30期間推出里民專享9折優惠，誠品會員還有機會享3本書77折優惠，消費不限金額再贈限定好禮，邀請您倚窗沐浴陽光，享受閱讀！

體驗溫馨親子閱讀角落 首次推「職人導覽服務」、客製化自組精筆感受書寫

邀您一探究竟，5F誠品書店首次推出「職人導覽服務」，分享誠品生活480書店空間設計、主題策展及特色商品等，12月起邀請民眾、師生、企業報名，導覽體驗3大主題書區、兒童館、文具館、Gift+禮物包裝專門店等特色空間。其中，兒童書店充滿活潑溫馨的「親子閱讀角落」！專為小小讀者搭起露營風小帳篷、舒適沙發座，搭配迷你書櫃、軟萌坐墊等，提供親子療癒的共讀空間，期能創造大小朋友心靈充電時光。書店也為專業商務人士規劃「儀式生活製造所」，精選歐美日數十家經典文具品牌，12月起將推出店中店工作坊，透過文具職人實演展示，邀請讀者以「客製化自組精筆」及「個人風格筆記本」等手作課程感受書寫、體驗質感生活。

eslite café即日起美味上桌！11/8起獨家日常美食B1接續開張

藝文愛好者的質感聚所「eslite café」即日起也在誠品生活480 5F正式登場，提供書迷們一處嶄新的心之所向。延續誠品行旅「款待人、款待心」的精神，eslite café提供晨醒人到夜讀者都能盡情享受的全天候餐食，有暢銷冠軍早午餐「經典黑松露蛋沙拉三明治」、香甜鬆軟「楓糖麻糬鬆餅」；也能品嚐誠品行旅人氣料理，包括廣獲各界饕客好評的「炙燒和牛頰牛肉麵」，以炙燒手法帶出誘人香氣，繁複工序淬煉出精采味覺；亦有湯頭細緻的「松露雪菜牛肉澄清湯餃」，水餃特別揉入西方三大珍饈食材之一的「黑松露」，搭配自然鹹香的「雪菜」中西合併更別有一番風味。更多日常美食11/8起也將在誠品生活480 B1「品食光」樓層美味開張！台中獨家健康輕食、網購人氣品牌首間實體店也將全新進駐，還有道地台味小吃、上班族必備的手作茶飲、日式甜品等心靈補給美味！

「誠品生活480」

 預計開業時間：

10/27起「5F誠品書店」、「eslite café」提前開放體驗（11:00-20:00）

11/8起「B1美食空間」多家美味接續開張（11:00-20:00）

預計12月試營運

 地址：台中市西屯區市政路480號

 電話：04-2251-6898

 停車資訊：惠來路直行至市政路右轉，約100公尺處，即可抵達停車場。