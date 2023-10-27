《半導體》穩懋布局AI伺服器 光通訊投入更多資源

【時報記者張漢綺台北報導】大陸智慧型手機需求強勁，為砷化鎵廠穩懋(3105)第4季營運挹注動能，穩懋總管理處總經理陳舜平表示，今年第4季手機可望持續成長，Infra及光電也不會太差，第4季合併營收、產能利用率及毛利率可望再往上拉升，穩懋亦將投入更多資源在光通訊傳輸領域，以因應AI伺服器/資料中心光通訊傳輸需求。

穩懋今天舉行線上法說會，智慧型手機PA客戶庫存回到正常水位，且華為等大陸智慧型手機品牌廠高階新機上市後熱銷，讓穩懋業績從第3季一路好到第4季，陳舜平表示，雖然Cellular在大陸以外的歐美及亞洲客戶維持跟過去差不多的趨勢，第3季是高峰，接下來慢慢修正，除非銷售有不錯的會有另一波的拉貨，由於大陸地區需求還是很好，預期第4季Cellular還是會再向上成長，加上Infra及光電不會太差，第4季合併營收、產能利用率及毛利率可望再往上拉升。

AI伺服器興起，法人關心穩懋在AI伺服器光通訊佈局，穩懋協理曾經洲表示，AI大趨勢是未來幾年非常重要的終端應用，穩懋很早就以光通訊傳輸做為最主要開發目標，無論是傳輸的發送端或接收端，我們都投入很多資源跟很多客戶共同開發，AI高速運算對資料傳輸量有更高的要求，無論是AI伺服器之間、RACK之間及資料中心之間的傳輸，傳輸採用光纖，不再是銅線，我們也著眼在未來此部分成長，並已跨入有客戶跟應用，不過目前都是剛開始，如果有具體成長，無論是研發或產能需求，我們會投入更多資源在光通訊。

在Infra(基礎建設)方面，陳舜平表示，穩懋除了基地台基礎建設，還包括航太相關，衛星或雷達等，5G基站建置需求或許有影響，但穩懋在低軌道衛星滲透率算高的，包括過去已發射的客戶等，只是這些都是專案，很難用一季來看，若年度來看，還是可以維持很好狀況，無論今年或明年。

手機需求回溫，法人也關心穩懋新產能建置計畫，對此，陳舜平表示，北部產能足以因應目前市場狀況，南科路竹廠今年底到明年初建築物完成，無塵室及機器設備完成會看市場狀況，雖然明年手機會成長，但也只是個位數成長，產能擴充會用謹慎的態度觀察。

穩懋前3季合併營收為109.68億元，年減26%，營業毛利為20.36億元，年減48%，合併毛利率為18.6%，年減8個百分點，營業淨損為6.95億元，營業淨損率為6.3%，年減16.2個百分點，稅後虧損為4.65億元，每股淨損1.1元，其中第3季因智慧型手機PA客戶庫存回到正常水位，多款新機拉貨挹注，單季合併營收為41.65億元，季增6%，年增7%，營業毛利為9.19億元，季增16%，年增47%，單季合併毛利率為22.1%，季增2個百分點，年增6.1個百分點，營業淨利為7000萬元，順利轉虧為盈，營業淨利率為1.7%，季增6個百分點，年增6.8個百分點，產能利用率上升50%，單季稅後盈餘為3400萬元，單季每股盈餘為0.08元。

穩懋預估，第4季營收預計將較前一季成長low teens(11%到14%)百分比，毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。

針對是否持續買回ECB？曾經洲表示，減債對公司財務是往正面方向，我們會依據ECB市價，在沒有造成財務上損失及負擔、讓財務比例往健康方向下以自有資金繼續執行。