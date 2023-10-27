亞泥回收突破 成功將台電陸域廢風機轉化水泥原料

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風機壽命約二十年，國內陸域風電進入退休潮，後處理一直是大難題。亞泥為此研發利用水泥窯處理廢風機技術，利用高溫將報廢回收風機葉片，轉化為水泥製程所需的替代原燃料。日前已成功處理約9公噸台電陸域風電廢棄葉片，預計11月初進一步測試到12公噸。

風機葉片為了耐強風和耐腐蝕，材質使用玻璃纖維強化塑膠複合材料，也就是FRP，退役後處理是大難題。國外多半採掩埋解決，如此卻也遭致「綠電」變成「垃圾電」批評。

對此，亞泥與環境部、工研院幾經研究，開發出「水泥窯協同處理廢風機葉片技術」。亞泥指出，廢風機葉片的FRP材料中，不可燃物占六成，以氧化矽、氧化鈣以及氧化鋁為主，可替代水泥原料石灰石和黏土；具有熱值的樹酯成分占四成，則可取代煤炭。

這套革新技術，可有效處理廢棄物，又能減低天然礦物消耗，亞泥指，目前已成功處理約9公噸台電陸域風機廢棄葉片，預計11月初進一步測試12公噸，為台灣再生能源產業提供可持續發展解決方案。而這套技術，今(27日)也奪下第四屆《臺灣循環經濟獎》中的ESG最高榮譽「年度典範獎」。

亞泥強調，今年是整合上中下游產業鏈，落實節能減碳的重要一年。將以大帶小，成立「1＋N減碳體系」，1指的是領頭廠商，N是指產業鏈，涵蓋混凝土製造業、水泥製品業、砂石製造業等15家廠商參與。