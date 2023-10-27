第22屆台中市金手獎選拔出爐20家獲獎

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第22屆金手獎選拔出爐，經嚴格審查脫穎而出，共有20家績優中小企業，今27日舉行頒獎典禮。

第22屆台中市金手獎選拔結果出爐，共有20家績優中小企業，經嚴格審查脫穎而出，今27日在台中市市政府集會堂舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚，她也特別感謝在第一線拼搏的中小企業，全力守護台中產業的經濟動能，在疫情衝擊後的大時代逆勢成長，朝著永續經濟、社會共好邁進，持續造福員工，回饋社會，為台灣、台中在創造經濟奇蹟。

台中市長盧秀燕公開表示，台中市政府已經爭取到台積電落脚台中，及美光三廠，以後的美光第四廠，另有三井、SOGO、漢神等國內外大廠，都已經來台中投資了，還要爭取更多國際大企業來台中投資，帶動台中市中小企業及經濟蓬勃發展。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長孫志仲表示，台中市金手22數位轉型，攜手向前。金手獎創立於2002年，一轉眼已進入22年，除了恭喜今天所有的得獎廠商，也感謝台中市政府持續舉辦金手獎評選活動，鼓勵在地企業繼續卓越精進，積極成長轉型，除了提升整體競爭力外，也能成為火車頭帶動台中市地方經濟的發展，讓台中更進步更發展，並歡迎新得奬20廠商，加入金手獎得獎廠商協進會。

台萬工業股份有限公司董事長白政忠表示，台中市工商發展投資策進會舉辦的金手獎得獎的廠商選拔會，今年得獎20家，對台中市的中小企業是一個很大的鼓勵，使台中市的中小企業可以安心的在台中發展。工策會並協助及鼓勵廠商在大環境中，朝著永續經濟，社會共好邁進，除了照顧員工、回饋社會，為台中的經濟發展努力，創造經濟奇蹟。