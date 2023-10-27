《經濟》睽違10個月 景氣變燈了

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【時報記者葉時安台北報導】國發會周五公布，112年9月景氣對策信號綜合判斷分數為17分，較上月增加2分，燈號轉為黃藍燈，分數為黃藍燈邊緣；景氣領先指標續呈下滑，同時指標持續上升，顯示國內景氣逐漸改善，但仍須觀察後續變化。

國發會表示，受惠AI商機及科技新品備貨需求挹注，9月出口燈號轉為綠燈，生產、銷售減幅亦持續收斂，製造業營業氣候測驗點則轉為黃藍燈；內需部分，勞動市場維持穩定，零售及餐飲業營業額雙創歷年同月新高，顯示消費動能仍屬穩健。

景氣對策信號，9月分數為17分，較上月增加2分，燈號由藍燈轉為黃藍燈。9項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；其餘7項燈號不變。

領先指標不含趨勢指數為97.88，較上月下降0.77%，已連續6個月下降，累積跌幅2.94%。7個構成項目經去除長期趨勢後，2項較上月上升，分別為製造業營業氣候測驗點、股價指數；其餘5項則較上月下滑，分別為：建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質貨幣總計數M1B、外銷訂單動向指數。

同時指標不含趨勢指數為99.49，較上月上升1.30%，已連續6個月上升，累積增幅為5.63%。7個構成項目經去除長期趨勢後，全部皆較上月上升，包括實質海關出口值、工業生產指數、電力（企業）總用電量、製造業銷售量指數、非農業部門就業人數、批發、零售及餐飲業營業額、實質機械及電機設備進口值。

落後指標不含趨勢指數為98.29，較上月下降0.92%。5個構成項目經去除長期趨勢後，僅失業率(取倒數)較上月上升；其餘4項較上月下滑，分別為製造業單位產出勞動成本指數、製造業存貨價值、金融業隔夜拆款利率、全體金融機構放款與投資。