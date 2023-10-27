《產業》貨櫃航運歐美拉貨 SCFI強彈1成重登千點

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【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周出現強勁反彈，並重登千點，來到1012.60點，上漲94.94點，漲幅10.35％，指數連三漲。四大遠洋航線全面上漲，其中，歐洲線噴漲188美元，漲幅超過3成，美西線漲幅逼近1成。

最新公布的SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為769美元，較前一周上漲188美元，漲幅32.36％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)為1221美元，較前一周上漲112美元，漲幅10.1％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為1916美元，上漲170美元，漲幅9.74％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為2361美元，較前一周上漲163美元，漲幅7.42％。另外，遠東到波斯灣、澳新、西非、南非及南美運價持續維持上揚表現。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）較前一周小幅下跌1美元，為306美元；遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）持平，為319美元；遠東到東南亞每TEU較前一周上漲2美元，為187美元；遠東到韓國每TEU持平，為142美元。

歐美這周全數強勢反彈，主要航商技術性艙位調控奏效，加上歐美假期拉貨所致，而航商在需求最旺時候抽船，也使得歐洲有滿艙跡象，運價彈升幅度更大。

接下到11月中前仍在歐美鋪貨期間，運價可望持續上揚，預期11月中後需求減緩，運價將會拉回。不過，航商若艙位調控得宜，價格即使回檔但仍具有支撐，且從12月中下旬到農曆春節期間，還有一波需求產生，也可能出現再次漲價。