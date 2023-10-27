《產業》KKday助小微商家數位升級 拓國際旅客商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】旅遊電商平台KKday旗下KKday商城攜手資訊軟體協會，共同執行「KKday與小微企業數位轉型共好計畫」，協助全台各地30家9人以下的小微旅遊體驗商家團隊數位升級，透過KKday商城共同打造自有旅遊電商品牌、拓展多語系服務，開拓國際旅客流量及商機。

經濟部中小及新創企業署表示，面對數位化浪潮與跨境旅遊反彈商機，傳統及小微企業皆需透過數位轉型接軌國際。「中小企業數位共好計畫」主要考量產業發展及主題特色，協力在地小微企業數位賦能，藉此提升顧客服務體驗流程，促進營運效率，同時落實企業永續。

看好跨境旅遊商機持續火熱，為協助在地小微商家拓展客源、接待海外旅客，KKday及資訊軟體協會8月起共同協助30間小微商家完成數位升級服務，同時提供業者數位轉型、商品行銷所需技能，如文案撰寫、標題訂定、遊程設計等策略規畫，以利銜接當今旅遊趨勢。

「KKday與小微企業數位轉型共好計畫」鎖定如手作體驗、戶外活動、SPA按摩業者等9人以下的小微商家團隊，透過KKday商城建立自有電商品牌，自行上架行程、即時管理庫存與接單外，並能透過多語系服務建置商品頁，將品牌延伸至海外市場。

KKday表示，資訊軟體協會主要專注輔導小微企業進行數位轉型，推廣資訊軟體應用，以擴大服務市場，此次協力將在地業者推向國際。目前接受輔導的小微商家中，已有逾半數業者成功在2個月內上架旅遊體驗商品至海外市場，也有商家透過電商平台發揚地方創生。

KKday商城自2021年10月推出已滿2周年，目前已成功開拓東南亞、日本、韓國、港澳、歐美、中東等市場，匯集2000間供應商，上架近6000支深度旅遊體驗商品。未來將持續透過數位升級服務，協助全球業者掌握數位旅遊先機。