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結盟晶合集成 奇景光電車用顯示市場再下一城

奇景光電27日公司宣布，與中國合肥晶合集成簽訂汽車晶片戰略框架協議。(示意圖)圖／freepik
奇景光電27日公司宣布，與中國合肥晶合集成簽訂汽車晶片戰略框架協議。(示意圖)圖／freepik

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奇景光電（Nasdaq：HIMX）持續深化車用布局。27日公司宣布，與中國合肥晶合集成簽訂汽車晶片戰略框架協議（MOU for Strategic Cooperation），加強車用顯示領域的合作關係。由奇景光電擴大供應車用顯示器驅動IC，以因應車用顯示產業對車用IC持續增長的需求。

奇景於車用顯示器市場居領導地位，提供廣泛的車用產品線，包含傳統的驅動IC至創新的TDDI、分區調光Tcon和AMOLED等技術。透過完整的布局，提供全面的一站式產品組合，為車用顯示器解決方案的最佳選擇。

透過與國際大廠合作，奇景加深供應鏈生態系之緊密關係。近期在高通發表之AI PC中也赫見其身影，其中NB Webcam之CIS搭載於品牌筆電之上；未來隨著高通深化與車用大廠如BMW之合作，也將有機會打入高端車用儀表板、智慧座艙等市場。

隨著電動車和車用智慧化的發展，汽車對顯示器的需求不斷增加，並朝向大尺寸、高解析度、窄邊框、曲面及觸控一體化顯示器發展，奇景為實現這些功能的關鍵角色。

而本次戰略框架協議，為積累雙方多年在消費性電子產品領域的成功合作經驗，進一步擴大加深在車用領域之供應。展現奇景在代工供應鏈的多元化策略，進一步鞏固奇景在車用IC市場之地位，未來也將能持續優化產品組合及成本優勢。

另外，協議也代表奇景與晶合集成在未來幾年對汽車市場，特別在中國大陸市場的投入。

奇景光電車載顯示暨觸控產品中心執行副總經理陳平波表示，此次簽訂汽車晶片戰略框架協議，彰顯奇景對拓展供應鏈、強化產能安排及優化成本結構之決心，同時鞏固奇景在車用業務的未來前景。

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