《國際產業》美殺紅眼！「浸潤式微影之父」: 中芯仍可挺進5奈米

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博報導，曾任台積電研發副總裁、現任台灣清華大學半導體研究學院院長林本堅（Burn J. Lin）表示，美國無法阻止中芯國際和華為技術等中國公司在晶片技術方面取得進展。

中芯和華為推出中國製7奈米先進手機晶片令華盛頓大感震驚。

林本堅表示，中芯和華為可以使用現有的舊設備製造出更複雜的晶片。中芯應該有能力利用手中現有的艾司摩爾（ASML）機器推進到下一代5奈米製程。

在重重圍堵之下，華為最新推出的高階智慧手機Mate 60 Pro竟然採用了中芯在地生產的7奈米處理器，這搣動了整個晶片產業，也讓美國政府驚覺其晶片出口禁令可能存在漏洞。拜登政府日前發布一連串新措施收緊了晶片技術出口中國的管制。

據悉長江存儲現在也正在生產一些業界最先進的記憶體晶片。

林本堅接受彭博訪問時表示，美國即使收緊限制也可能無法阻止中國取得技術進步。

林本堅是第一個提出浸潤式微影技術（Immersion Lithography）的人，在半導體業備受推崇，被譽為「浸潤式微影之父」、「半導體界愛因斯坦」。

中芯使用艾司摩爾的浸潤式微影設備為華為製造7奈米晶片。林本堅表示，除了全力推進到5奈米的里程碑之外，中國為了製造出更強大的半導體，也可能嘗試採用新材料或先進的晶片封裝技術。

周五在香港股市，中芯國際股價飆漲逾6%，創下兩周來最大漲幅。

林本堅表示，美國不可能完全阻止中國增進其晶片技術。這番說法與安謀（Arm Holdings Plc）執行長Rene Haas日前發表的談話相呼應。

林本堅並表示，美國真正應該做的是全力保持其在晶片設計上的領先地位，而非試圖去限制中國的進步，這將是徒勞無功的，因為中國正舉全國之力發展其晶片產業；而且這也不利於全球經濟發展。他表示，事實上，美國可能在無意間給了中芯國際一個千載難逢的大好機會。