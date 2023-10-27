台股本周跌1.86％ 生技股好威漲6.65％

證交所統計，本周加權指數跌1.86％，但生技股一枝獨秀，大漲6.65％；另外，今天收盤上市股票總市值達50.88兆元，本周市值一口氣蒸發逾9,427億元。
證交所統計，台股今天收16,134.61點，周跌306.11點，跌幅為1.86％，大型權值股代表的台灣50指數，則收12,028.25點，周跌342.97點，跌幅2.77％，表現弱勢。
產業別指數方面，本周漲幅以生技醫療類指數上漲6.65％為最大，跌幅以半導體類指數下跌4.05％為最大；代表傳產股的未含金融電子類指數逆勢上漲3.22點，漲幅約為0.02％。
證交所統計，本周集中交易市場總成交值為1兆1,511.49億元，全體上市股票成交值為1兆696.96億元，股票成交量週轉率為1.62％。
本周各產業上市股票成交值前三名為：半導體類3,568.98億元，占全體上市股票交易金額33.36％、電腦及週邊設備類2,254.19億元，占全體上市股票交易金額21.07％、電子零組件類1,260.09億元，占全體上市股票交易金額11.78％。
另本周成交量週轉率前三名產業為：資訊服務類7.26％、汽車類6.61％、電腦及週邊設備類5％。
累計今年年初開盤迄今共194個交易日，集中市場總成交金額為53兆7,748.25億元，市場日平均成交金額為2,771.90億元，股票成交量週轉率為83.19％，股票日平均成交量週轉率為0.43％。
112年10月27日全體上市公司市場總值為新台幣50兆8,809.28億元，較上週(112年10月20日)市值51兆8,237.10億元減少9,427.82億元，減幅約為1.82%。