承億雙品牌吸客 旅展、線上都能搶便宜

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今年的ITF台北國際旅展將於11月3日在南港展覽館登場，高雄飯店業者也積極參展爭取遊客訂單，承億集團除了雙品牌都有旅展限定專屬優惠，也同步推出線上旅展，無論民眾是否能到場都能享受優惠。

本次台北國際旅展承億集團旗下的「承億酒店TAi Urban Resort」，以及「承億文旅」雙品牌均推出優惠，承億酒店經典親子家庭房平日一泊一食住宿券，旅展限定價6,999元，寒暑假平日（周日至周四）不需額外加價，經典和式雙人房旅展限定價7,500元，四人房一泊二食住宿券旅展限定價1萬1,000元。另外該酒店也推出住宿套票，經典和式雙人房一泊一食5晚住宿套票旅展限定下殺1.8折，僅需3萬元等於每晚平均只要6,000元。

承億集團旗下另一品牌承億文旅則推出「承億文旅五館聯合雙人房住宿券」，可彈性使用不受館別限制，旅展雙人房限定價1,899元，並享有買六送一的優惠，七晚下殺2.5折只要1萬1,394元。集團旗下的「桃城茶樣子」也推出雙人旅展獨享券，特惠價2,799元；另一家「潭日月」則推出雙人房一泊二食住宿券，4,999元就可以飽覽日月潭夢幻美景並享有池畔湘菜料理。

此外該承億集團從11月1日至11月15日舉行為期兩周的線上旅展，讓無法親臨現場的朋友也能擁有超值價格。