發展利基產品 申豐打進鋰電池車廠拚明後年發酵

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永豐餘集團旗下申豐特用應材（6582）27日舉行捐贈屏東縣政府兩輛高效高性能化學泡沫消防車儀式；而為因應後疫情高庫存的挑戰，申豐發言人郭怡伶表示，申豐積極調整產品結構比重，轉進利基型產品，如新能源電池、特殊用紙、無醛建材、防水瀝青等。現已打入新能源鋰電池市場，目前陸續取得相關認證中，看好明年及後年開花結果逐漸發酵。

申豐董事長許志民在捐贈儀式上指出，捐贈給屏東縣政府的兩輛高效高性能化學泡沫消防車，包括耗材在內約2300萬元，可將1台化學消防車設備出泡沫能量倍增為8台化學消防車的滅火效能，利用空氣、水、泡沫完美的混和比例，針對油類火災、化學物品火災可充分達到高效滅火的功能，為搶救化學災害的新力軍。

申豐主要產品包括醫療、電子、造紙、綠色建材等產業及其他用途的合成乳膠材料。申豐表示，原本特用應材NBR的產能佔比90％，SBR用在紙張黏著劑等佔比僅10％，目前調整產能佔比，看好SBR利潤穩定，明年擬將佔比拉高逾70％。

在打入新能源車廠，並打進國際手套大廠，郭怡伶指出，若今年底到明年初市場慢慢回溫，加上申豐轉型的效應顯現，預期明年及後年的營收，有望先蹲後跳。

屏東縣長周春米在代表接受捐贈時表示，申豐2年前即表達要捐贈消防車，新設備可大幅提升屏東的消防救災能量及應對大規模火災事故的應變能力，特別是當此次明揚國際大火之後，兩輛高效高性能化學泡沫消防車讓局東消防防局實質設備擴充到位。