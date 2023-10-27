若林創意Walkii舉辦「企業起步走公益平台」運動實證活動 結合全民力量推動數據公益

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國內新創團隊若林創意Walkii接受數位發展部數位產業署（數產署）與資策會的輔導下，結合數據公益與全民運動，以關心職場健康的角度切入，邀請超過20家上市公司參與「企業起步走」活動，於今（27）日假台北三創生活園區舉辦「企業起步走公益平台」運動實證活動。

若林創意Walkii發表為期8周健康促進活動相關數據，除揭示超過100萬筆數據經數據分析開發出「運動輔導模組」，透過數據常模提供最適合每位使用者的運動計畫建議，提供創意應用之外，也讓參與民眾實際體驗近期風靡全台的「超慢跑」。

若林創意Walkii營運長邱宜達對首批響應的企業表達感謝之意，且承諾將帶著成功經驗及豐碩成果邁向下一步，持續開發利於用戶增進健康的功能，並分享給更多企業及個人用戶，讓數據能真正應用於行動指引，為台灣社會帶來更多正面積極健康影響力。

「看到真實的數據，往往會讓人更有真實感。」數產署主任秘書黃雅萍致詞時表示，她自己個人在實測過程中各項健康數具都有優化，體重身形也都有改善，因此她認為「數據公益」將是全民獲益且勢在必行的政策方向。

因應運動數據公益平台啟動，2023年可說是數據公益元年，在「主動利他、共創共好」前提下，未來經過使用者同意的運動數據（不涉及個人資訊）將可大量上傳至資料庫，並透過Walkii所開發「運動輔導模組」，提供最適合每位使用者的運動建議計畫。

此外，平台所蒐集到的運動數據也將分享給國內資服業者與運動相關業者、數據分析單位、學術研究機構及公益團體等妥善運用及深入研究，藉此打造數位公益生態圈，創造公益價值，促進臺灣運動、健康照護等領域的研究應用及服務發展。

此次響應政策的企業，食品業如肯德基、必勝客、佳格食品、頂呱呱；科技業如松下電材、上銀科技、全科科技、威剛科技、FSP全漢企業、億光電子、佳能企業、元太科技、微星科技、健和興端子；醫療設備產業如碧迪亞洲、港商巴德；資訊產業如騰創數析、捷虹資訊；傳統產業如中租控股、冠德建設、環球購物、根基營造、松下銷售；以及美商EATON等，實際透過每日健走與血壓量測來落實促進員工健康，進而協助員工養成健康習慣，實踐企業永續精神。

在為期8周計畫執行中，該團隊透過健康軟體服務，在用戶同意下取得上班族身體數據，包含年齡、性別、BMI、血壓狀況、走路與菸酒習慣等6大因子進行數據分析，結果顯示3,000餘位參與者有過半數呈現血壓異常，且以41-50歲年齡區間用戶比例最高；但若每日走路步數達7,000步以上，血壓數值穩定比例則會相對增加，顯見上班族在投入工作之餘，循序漸進地建立良好運動習慣成為必要。