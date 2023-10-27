首次來台舉辦 WRG2023賽事11月16日隆重登場

從2015年開始舉辦的WRG(World Robot Game)賽事，是由菲律賓、泰國、新加坡等國組成的非營利組織所發起的一項機器人賽事活動。每年這場盛大的賽事活動巡迴在不同的地區辦理賽事，是一場屬於學生的國際交流活動。WRG規劃今(2023)年11月首次來台舉辦，將有來自菲、泰、星、馬及印尼等5個國家超過300位參賽者、老師及家長聚集在台灣展開機器人國際競賽，現今已經進入最後的籌備階段。比賽時間是2023年11月16-18日，選定在台北士林區的國立臺灣科學教育館(科教館)，絕對是一場非常精彩的賽事。

WRG機器人比賽主要是針對11歲以上的年齡層，以初階(10-14歲)、進階(15-19歲)、不分齡(10-99歲)三種年齡區間，讓參加者選擇參加比賽。比賽的類型包含相撲機器人、循線機器人、救援機器人、一分鐘遊戲、足球機器人、創新機器人等，共有22種不同的比賽項目，提供由淺入深的比賽方式讓所有參賽者都能參與這項賽事。每位參賽者可以選定多種不同的賽事項目競賽，與其他國家的參賽者專業交流。

依照WRG的賽事宗旨，每年會選定一個比賽的主題，今年2023年選定以全球性正在發燒的ESG(環境Environmental、社會Social、公司治理Governance)主題，由參加者設定創新機器人的主題，以多個開發板、感應器、機構去組成符合ESG精神的機器人系統，展現參賽者的創意，藉由比賽來幫助我們的環境。

在Covid-19疫情期間，WRG仍以線上比賽來延續每年的活動，今年是解封後的第一年辦理，各項規劃與事務安排十分緊湊。WRG主辦單位9月底來台，在創育機構領導品牌資育公司協助下確定今年在台北科教館舉辦，並引介南港軟體育成中心進駐企業嵐奕科技公司及學界Maker老師一起協助參賽團隊招募工作，嵐奕科技公司積極邀請機器人同好，在短短兩週已有30位參賽者報名WRG 2023比賽，歡迎全國更多優質的學校或專業人士報名參賽、共襄盛舉！

這場國際機器人賽事活動能在台灣舉辦機會難得，台灣參賽者可以跟來自東南亞國家數百位參賽者專業交流。無論從報導、裁判的協調、賽事的進行等等，全程以英文溝通，不用出國就可以感受到國際賽事的氛圍。目前台灣協辦單位爭取在11月5日前仍可以報名比賽，科教館也規劃賽前協助參賽者的培訓工作，爭取台灣參賽者在這場國際賽事發光發熱！

WRG身為非營利組織，首次來台舉辦大規模國際機器人賽事實為不易，特此邀請台灣各縣市有意願參加賽事服務的志工共同響應！歡迎高中職以上的學生(16歲以上，不限男女)、老師或社會人士踴躍參加，略英文溝通可，WRG將提供每人每日500元的酬金、午餐、WRG T-shirt及感謝證，名額有限，將入選30名。WRG機器人競賽規則請參考https://wrgrobotgames.com/2023-taipei/。

報名參賽或報名志工可聯絡 嵐奕科技有限公司 莊先生 / 陳小姐 ·

Email: [email protected] · Phone: +886-2-26551200 · Fax: +886-2-25551210 ·

報名網址：https://forms.gle/PDxGem5VXGaVBFhz5

報名截止日期：自即日起至2023年11月5日23:50前止