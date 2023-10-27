《經濟》景氣短震難免 復甦趨勢確立

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【時報記者葉時安台北報導】國發會公布112年9月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為17分，較上月增加2分，燈號轉為黃藍燈，睽違10個月再現黃藍燈，分數當好壓在黃藍燈邊緣；景氣領先指標續呈下滑，同時指標持續上升，顯示國內景氣逐漸改善。第四季出口可期，雖然受到去年10月基期較高影響、大環境等不確定因素，短期波段難免，但復甦趨勢確立。

第四季為傳統旺季，受到AI商機、科技新品備貨需求持續，加上電子業庫存逐漸去化，訂單回流，持續挹注出口動能，帶動景氣狀況。但國發會表示，黃藍燈屬於低迷谷底藍燈往上的轉折過程，這段過程並非十分平穩，是否回到藍燈，將持續觀察後續狀況，不過短期波段難免，但復甦趨勢確立，預估復甦力道以緩步穩揚走勢，並非陡峭式強勁。

展望未來，AI等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入年底銷售旺季，可望挹注出口動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，綠電設施持續建置，政府亦加大公共建設執行力道，擴增公共建設、科技發展與淨零轉型預算規模，均有助激勵投資；消費方面，就業情勢仍屬穩定，加上政府持續推動各項減輕負擔措施，以及明年基本工資調升，將提高民眾可支配所得，消費動能可望延續。整體而言，國內經濟可望緩步回升，但全球通膨反覆，歐美升息遞延效應發酵，加以地緣政治風險升溫，對全球經貿影響仍須關注。

疫情後國人出國熱潮，加上外國旅客來台意願雜音，內需分析來論，國發會提到，目前看起來動能仍穩定，9月零售及餐飲業營業額雙創歷年同月新高，政府同樣加強吸引外來觀光客，加上加薪等挹注民間消費動能，後須需求狀況仍可審慎樂觀看待。