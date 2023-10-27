《文創股》誠品生活480「城市美術館」12月試營運

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【時報記者莊丙農台北報導】位於台中市七期市政路、以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」即將於12月試營運，其中，5F誠品書店及咖啡廳eslite cafe於今日起開放提前服務。誠品生活480以大面積潔白外牆呈現宛如美術館的極簡風格，全店8層樓達7,500坪，匯聚生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等內容，蒐羅台灣質感生活選品的「誠品生活精選expo SELECT」也首次進駐台中，將於12月試營運；匯集台味及異國美食的B1「品食光」樓層則於11/8提前開張。

誠品生活(2926)指出，誠品生活480入口大面留白未來即是多元活動的藝術策展牆，讓每次前來都有不同的美感體驗。5F誠品書店邀請曾為廣受歡迎的「誠品生活南西」空間操刀的設計師宋契德再次攜手合作，呼應整體策展空間概念，特別將書店窗景設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合而成獨有的書店風景；並以長達50公尺的十字動線串聯3大主題書區：首家跨越理工人文思維的「科學與人文書區」、強調藝術與攝影的「美學藝境」藝術生活，和以歐美創業家為靈感打造的「車庫時光」商業趨勢主題。

5F誠品書店首次推出「職人導覽服務」，分享誠品生活480書店空間設計、主題策展及特色商品等，12月起邀請民眾、師生、企業報名，導覽體驗3大主題書區、兒童館、文具館、Gift+禮物包裝專門店等特色空間。