大型車事故頻傳 交通部鎖定高風險駕駛做這事

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近日發生多起大型車事故引起社會矚目，交通部今日召開道安記者會，說明對遊覽車與貨運三業的管理精進，未來將找出高風險駕駛定期召回訓練，也透過追蹤車上的GPS系統，執行更嚴格的超速提醒。

交通部公路局指出，現行的遊覽車與貨運業管理機制，包括動態資訊即時管理、遊覽車評鑑、安全考核、聯合稽查、駕駛人訓練、違規加重記點、定期檢驗等，其中動態資訊即時管理系統可即時發現車輛異常，例如超速、駕駛時間過長、進入禁行路段與車輛逾檢。

公路局長陳文瑞說，接下來將研議高風險違規駕駛人召回訓練機制，針對駕駛人於一定期間內違規記點達一定點數或重複違規，由各區監理所定期回訓，以日前造成4死18傷的遊覽車司機來說，7年超速9次卻沒被揪出，這部分可以再檢討。

陳文瑞表示，高風險駕駛部分會把違規資料做一個整理，包括違規情節、頻率、期間，做討論後界定出來，要調訓多少人、規劃什麼課程，過程會需要一點時間，上路期程未定。

此外，公路局將實施更嚴格的速限告警，陳文瑞指出，現在全國的大型車都有裝設GPS可追蹤車輛，一旦超速都抓得到，他舉例，若在速限110公里的路段，系統會參考警方作法給予10％的容許值，速度超過120公里才會提醒，接下來則要回歸速限，110公里就發出告警提醒業者。

日前新澳隧道砂石車追撞17車，造成1死11傷事故，公路局第一時間給出的GPS數據顯示該車速度不到40公里，檢方卻查出時記速度為70公里以上，兩者落差極大。陳文瑞解釋，GPS訊號會受到天候或遮蔽物干擾，當天因車輛在隧道內，公路局取得的GPS數據因此有誤，而從事故車輛的行車紀錄器來看會比較準確。