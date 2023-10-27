「2023 自駕聯網車路協同應用管理趨勢論壇」圓滿舉辦

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財團法人車輛安全審驗中心( 以下稱「車安中心」)與中華電信為讓各界了解交通部布局我國未來智慧道路創新服務，鼓勵智慧交通次世代運輸轉型，今(27)日於中華電信總公司舉行「2023 自駕聯網車路 協同應用管理趨勢論壇」，並邀請交通部交通科技及資訊司黃新薰司長、數位發展部數位產業署胡貝蒂副署長、車安中心周維果執行長、中華電信資訊技術分公司吳坤榮副總經理及國內車輛產官學研各界先進共襄盛舉，除透過專題分享我國次世代智慧運輸前景與發展，現場亦頒發車聯網產品示範認證證書，見證我國自駕聯網交通未來發展的新里程碑。

本次活動由周維果執行長與吳坤榮副總經理擔任主持人揭開論壇活動序幕，周執行長指出自駕聯網車路協同是未來車輛發展趨勢，國內在交通部擘劃及推動相關計畫下已奠定基礎及建立發展目標，盼 透過本次論壇讓大家看到交通部推動次世代智慧交通的策略與成果，並期交流互動聚焦國內相關政策方向持續發展，以落實次世代智慧交 通安全管理；吳副總表示 5G 帶動車聯網自駕車發展，中華電信與車 安中心共同承接交通部「車聯網認證暨資安憑證管理指引建立先導計 畫」，國內目前已有車聯網實驗室及產品廠商先取得車聯網認證示範，期盼自駕聯網車路協同應用在理論、實作及安全法規擴大效益。黃司 長致詞表示本論壇已含括未來移動關鍵「C.A.S.E」( 聯網化、自動化、共享化、電動化)的車聯網及自駕車，為促進國內自駕聯網車路協同發 展路徑及預作法令調適準備，交通部成立「自動駕駛車輛發展策略委 員會」，其中已參考國際發展趨勢與做法建立國內車聯網產品認證管 理制度，未來除延續推動之外，亦將持續掌握國際動態及我國產業狀況，滾動精進車聯網認證制度，促進政策布局發展更貼近符合實務需求，盼透過本次論壇彰顯車聯網產品認證管理制度及資安憑證的重要性，開創我國邁向智慧道路聯網管理新紀元。胡副署長致詞表示數位 部產業發展署數發部支持「C.A.S.E」發展，盼透過「開放資料」、「開 源軟體」、「AI 技術」等面向，實現更大的創新與突破，期望在車路協同的道路上，創造國際最具前瞻性的數位經濟新典範，提升民眾通行安全。

交通部為發展次世代智慧運輸，帶領中華電信與車安中心於今年完成國內車聯網認證管理制度及車聯網憑證管理二份指引草案，將有助於國內車聯網產業技術能量提升及生態圈產業運用接軌國際規範。本次獲證單位共計四家業者，分別為德凱認證公司及台灣德國萊因公司二家實驗室，以及公信電子公司及華電聯網公司二家車聯網產品業者。相關業者於現場設有技術展示攤位提供交流互動，透過實體產品的展示與現場解說，帶給與會來賓沉浸式車聯網科技體驗。

為聚焦次世代智慧運輸推動成果與專業經驗分享，除中華電信及 車安中心四位專家外，特別邀請中華顧問工程司葉文健副執行長、資 策會軟體技術研究院蒙以亨代理院長、資策會科技法律研究所王自雄 主任、產業技術司無人載具科技創新實驗計畫辦公室劉勃彥副主任等 共八位，從智慧運輸發展趨勢、智慧道路發展、車聯網認證制度、無 人載具科技、自駕公車實驗運行到自駕車安全法規等五個面向分享未 來車路協同發展趨勢。此外，為凝聚國內發展共識，也邀請交通部交 通科技及資訊司黃新薰司長、公共運輸及監理司林福山司長、運輸研 究所王穆衡副所長、華電聯網股份有限公司吳榮煌董事長執行特助、工業技術研究院李夏新總監及中華電信資訊技術分公司吳坤榮副總 經理等六位與談人分享交流並與現場嘉賓問答互動。

今日論壇共同見證了交通部推動我國車聯網認證與資安憑證制度發展成果與自駕聯網交通發展新里程碑，車安中心與中華電信將持 續攜手共進，創造國內車輛安全與產業雙贏之目標，為我國智慧車輛 產業與次世代交通應用升級帶來更多發展契機。