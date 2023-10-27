Intel、聯強國際攜彰藝科技舉辦「數位轉型 智造未來工廠」論壇 助製造業數位轉型

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在全球數位轉型浪潮的推動下，製造業正迎來一場革命性的轉變，由Intel、聯強國際與彰藝科技有限公司主辦，及中華液壓氣動協會共同協辦，於本月2日在臺中李方艾美酒店舉行「數位轉型 智造未來工廠」論壇。主題為「數位賦能，迎戰製造業轉型大革命」，探討隨著少量多樣和就業人口逐漸減少的製造環境，製造業必須迅速適應，以保持競爭力，協助製造業實現更高效的生產方式，同時提供更靈活的生產策略。

彰藝科技有限公司董事長黃首圖於致詞時說明，產業發展署近年來推動智慧製造相對應之計畫補助資源，如綠色升級加值管理計劃、數位製造管理加值計畫等諸多補助案，可供製造業者在企業邁向轉型時申請補助。

此外，奇賓機械有限公司協理蘇建誌，代表中華液壓氣動協會理事長、奇賓機械董事長蘇金樹，向與會貴賓說明中華液壓氣動協會的精神及協會會員企業現階段的痛點，分享該公司由傳統金屬加工業邁向智慧製造轉型的心路歷程，以及未來面臨外銷的挑戰。

本次論壇內容包括：虎尾科技大學工業工程系主任李孟樺主講「從精實管理邁向精實製造減碳」；彰藝科技有限公司智慧製造部經理游禮彰主講「製造業的轉型:MES智慧製造執行系統」；彰藝科技有限公司業務部經理黃建瑋主講「製造業的能源管理:EMS能源監控管理系統」；華碩聯合科技資深經理曾立方主講「迎接明日製造，思考數位轉型-AI工廠落地解決方案實戰分享」；微星科技CPS/客製化產品事業本部專案副理張元耀主講「智慧製造生產線邊緣運算及AI數據分析應用產品介紹」；聯強國際專案副理吳孟錞主講「Azure將未來的製造帶到今天」；ADLINK台灣區業務協理唐汎恆主講「以邊緣運算創新啟動數位賦能」。

數位轉型是製造業的轉型關鍵，其將協助製造商提高生產效率，並提高國際競爭力，有助於製造商應對日益變化的市場需求，顯示出數位轉型和智能製造將成為未來工廠的主要特點，提製造商帶來更全方位的效益。