性能純電跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E正式上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

自8月開放線上預約以來，Ford最新純電跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E挾帶純正運動化風格，先進科技座艙、Level 2智駕輔助系統 及嶄新電池能源技術，成功樹立台灣電動車全新典範。同時，福特六和持續傾聽市場聲音並積極向原廠爭取後，以更具競爭力的價格回饋給消費者，即刻坐擁Mustang Mach-E所帶來的純電跑旅風範。福特六和今日（10/27）宣布，Ford Mustang Mach-E正式在台上市，提供Select、Premium以及GT三車型設定，正式售價為189.9萬、230.9萬、249.9萬元。

同時迎接Mustang車系問世即將屆滿60週年之盛況，The All-New Ford Mustang今日也以全新世代之姿驚喜現身。作為全球雙門跑車指標象徵及美式當代文化經典符碼，全新世代Mustang首度在台亮相，不僅代表Ford品牌承先啟後的歷史性意義，更意味著Mustang電能／燃油家族重要成員到齊，讓品牌源自賽道的運動化競技DNA及崇尚經典自由的駕馭風格，以截然不同的全新氣象再次翻轉台灣消費者心之所嚮。

福特六和今日（10/27）宣布，品牌首款電能跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E正式在台上市，並提供Select、Premium、GT三款車型編成，打造出全方位的電能跑旅陣容。圖／業者提供

繼承品牌性能精神：The All-Electric Ford Mustang Mach-E形塑純電跑旅運動風範

為忠實傳承Mustang家族運動化特質，The All-Electric Ford Mustang Mach-E集結Ford最新研發的電池能源動力技術，並由Ford Performance團隊運用動態駕駛模擬器，進行多元路面模擬測試，藉此確保Ford Mustang Mach-E能在對應不同道路狀況下，皆能擁有超乎同級競品的駕馭樂趣。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E在台提供三款不同車型，分別為採72kWh標準版續航電池／單電動馬達的後輪驅動車型Select（288hp／43.8kg-m），以及搭載91kWh增程版續航電池／雙電動馬達的四輪驅動車型Premium（368hp／59.1kg-m）與GT（592hp／87.7kg-m）。全車系標配的動態行車切換系統（內建輕聲、樂趣、無拘三種不同模式），Ford Mustang Mach-E可讓消費者因應自身駕馭訴求，透過加速、轉向、動能回收、聲浪模擬不同組合設定，享受乘馭多變的跑旅風情。

為迎接Mustang車系問世即將屆滿60週年之盛況，福特六和於今日上市派對會中，同步展示全新世代The All-New Ford Mustang。圖／業者提供

The All-Electric Ford Mustang Mach-E在Premium以上車型配置Ford eAWD四輪驅動系統，該系統可將動力100％單獨輸出至前輪或是後輪，並依照不同的路面狀況，調整四輪輸出動力，提供車輛最佳化的循跡性及穩定性。GT車型更配置主動式電磁阻尼系統（MagneRide® Damping System），可根據不同路況，以每秒1,000次主動調整四輪避震器至最恰當的阻尼係數，讓車輛得以迅速適應不同路面變化，搭配強悍輸出動力，藉此造就出GT車型0至100km/h僅需3.8秒的超跑級身手。

經WLTC測試， Select車型擁有471km的純電續航力，Premium車型及GT車型則分別為539km及486km ，足以因應一般及長途駕乘需求。同時，Ford Mustang Mach-E全車系皆搭載煞車動能回收系統及單踏板（One-Pedal）模式，可有效將煞車動能轉換成電能，並有效提升車輛續航力。

集結品牌能源科技：The All-Electric Ford Mustang Mach-E勾勒電能移動新型態

The All-Electric Ford Mustang Mach-E提供150kW CCS2直流快充規格，可於約33分鐘（Select車型）及45分鐘（Premium／GT車型）完成10至80％快速充電 。同時福特六和將與全台Ford經銷夥伴以及充電策略聯盟夥伴TAIL特爾電力合作，將於六都、新竹、彰化、宜蘭、花蓮和台東，陸續完成共計14座快充充電樁建置（最高充電功率達350kW），竣工後將開放所有CCS2充電規格的電動車充電；同時每一位Mustang Mach-E車主，購車時即可享有多元充電金方案，價值新台幣3萬元，該筆充電金經儲值和綁定後，可於EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力、U-POWER旭電馳科研三家充電營運商全台站點使用；車主可依自身用車習慣及行車路線選擇儲值對象及金額 。不管是全台第三方充電CCS2站點最多的EVOASIS、充電網絡普及全台的TAIL特爾電力、亦或是位於國道及交通要道的U-POWER，皆可讓車主從容規劃個人電能移動生活圈，並建構完整的Ford電動車環台生態系。

福特六和同步提供高壓電系統（含電池模組／逆變器系統控制器ISC／電機驅動總成／DC to DC變壓器／電池充電器控制模組BCCM）8年或16萬公里原廠保固，搭配通過福特六和認證的電動車EV服務據點、電動車EV認證技師及電動車EV菁英業代，讓消費者自購車起至車輛檢查與保養維修，皆能夠安心擁有來自Ford的完整電動車EV服務。

作為Ford首款以純電平台打造的市售量產車款，The All-Electric Ford Mustang Mach-E除具備了品牌承先啟後的里程碑地位，同時以「Mustang」為名所蘊含的時代意義，更可從其完美承襲Mustang燃油跑車的設計元素表露無遺。Ford Mustang Mach-E在其身為跑旅設定的前提下，透過流暢且充滿力量感的車身曲線，勾勒出動感姿態。LED頭燈、三柱型日行燈（GT與Premium車型）、可自動啟閉降低風阻／調節電池溫度的AGS主動式格柵、Mustang家族經典三道格柵式燻黑尾燈（經典序列式LED尾燈）、19吋（Select及Premium車型）／20吋鋁合金輪圈（GT車型）、黑色擾流尾翼等設計，造就出鮮明的性能純電跑旅風範。至於性能車型GT，則是採用封閉蜂巢式水箱護罩、GT專屬空力套件（含兩側進氣口、前下擾流以及後分流器）、Brembo Flexira系列煞車卡鉗以及Pirelli P ZeroTM電動車專屬胎款，深化整體視覺張力，進一步凸顯其源自於Mustang的純正血統。

福特六和同步提供The All-Electric Ford Mustang Mach-E 高壓電系統8年／16萬公里原廠保固，搭配通過福特六和認證的電動車EV服務據點、電動車EV認證技師及電動車EV菁英業代，讓消費者自購車起至車輛檢查與保養維修，皆能夠安心擁有來自Ford的完整電動車EV服務。圖／業者提供

為彰顯品牌致力於打造便利人因科技的高度用心，The All-Electric Ford Mustang Mach-E於車身B、C柱配有全新設計的E-Latch電子門鎖，只需輕輕一按，車門即會自動彈開（含防夾功能），前門更設有輔助握把，不僅可有效降低車身風阻，更可讓使用者上下車時更顯優雅；此外，車身B柱上亦設有Ford SecuriCode® 觸控式密碼鎖，車主可透過SYNC®4A娛樂通訊整合系統設定密碼，無須拿出鑰匙，即可以輸入密碼的方式輕鬆解鎖與上鎖車門。

致敬跑車經典元素：The All-Electric Ford Mustang Mach-E打造科技視覺新感受

同時車內，則可見原廠團隊以簡約、大器的設計初衷所建構而成的新世代科技座艙，車室內不僅可見可顯示里程數、電量、導航指引、駕駛輔助系統等重要行車資訊的10.2吋數位化儀錶板，同時Ford與B＆O共同開發的音響系統（功率560W、10具揚聲器），當中採Soundbar方式自左而右橫跨儀表台的優雅設計，巧妙地將音響主體隱藏其中，簡鍊時尚的北歐美感，更獲德國iF設計大獎肯定。而中控台處則是採用15.5吋直立式中控螢幕，並搭載最新開發的SYNC® 4A娛樂通訊整合系統，包含嶄新的人因觸控介面、優化的聲控系統、無線Apple CarPlay®／Android AutoTM 、原廠衛星導航以及線上車主手冊等多項便利機能。

受惠於GE1純電底盤平台的2,984mm長軸距設定，The All-Electric Ford Mustang Mach-E提供寬敞的腿部空間，搭配Ford ActiveXTM座椅材質，為駕駛與乘客帶來出色質感、良好包覆及乘坐舒適性，對應後排座椅平整化底板設計，座艙空間機能更顯從容不迫；為帶來更為清晰、明亮的座艙視野感受，全車系配置全景玻璃車頂，其採用的Low-E特殊塗層技術，可讓車室維持冬暖夏涼，打造舒適座艙。此外，Ford Mustang Mach-E擁有519公升的後行李廂空間，藉由後排座椅打平可一舉擴增達1,420公升，再加上位於前行李廂的獨立儲存空間（100公升）並採獨特排水設計，讓每一趟旅程都能夠隨心滿載。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E最高搭載10具安全輔助氣囊，同時，全車系配置符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2駕駛輔助科技定義的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，包含：ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統、PCA前向碰撞預警系統、LCA車道導正輔助系統、LKA車道偏移系統、BLIS盲點偵測系統、ESA閃避轉向輔助系統、CTA倒車來車警示系統、RBA倒車煞車輔助系統、FAPA主動式停車輔助系統2.0、360度環景影像行車輔助系統（包括倒車影像）與駕駛疲勞警示系統等先進輔助安全科技；此外，Premium及GT車型配置Glare Free防眩光遠光燈功能，藉此打造出前向／側向／後向的全方位安全防護層級。

福特六和同步提供The All-Electric Ford Mustang Mach-E 高壓電系統8年／16萬公里原廠保固，搭配通過福特六和認證的電動車EV服務據點、電動車EV認證技師及電動車EV菁英業代，讓消費者自購車起至車輛檢查與保養維修，皆能夠安心擁有來自Ford的完整電動車EV服務。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E全車系編成及正式售價／車型 Select Premium GT正式售價189.9萬、 230.9萬、249.9萬，更多產品詳細資訊可參考Ford官方網站www.ford.com.tw。

極致安全科技奠定五顆星防護認證：The All-Electric Ford Mustang Mach-E打造智駕生活