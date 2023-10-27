世豐淨利季增37.57％ 發現金股利1.5元

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世豐螺絲（2065）27日公布今年第三季合併營收為新台幣5.08億元，較第二季衰退1.85％，但淨利0.77億元季增37.57％，EPS 1.46元也季增35.19％，該公司董事會也決議第三發放現金股利1.5元。

世豐指出，今年第三季隨著集團積極深化全球接單動能、與客戶客製化開發合作，帶動旗下DIY居家裝修、建築工業兩大領域客戶下單需求持續拉升，加上，台幣貶值挹注業外匯兌利益貢獻。該公司第三季美洲、歐洲地區銷售比重分別為64％、14％，為了進一步推升整體銷售業績，集團仍積極加大對歐洲市場的業務擴展力度，挹注第三季歐洲地區表現較上季成長22％水準。

另一方面，世豐仍持續實施嚴格控制營運成本和費用策略，帶動第三季毛利率、營業利益率分別攀升至22％、15％表現，分別較上季增加4、5百分點。世豐董事會也決議通過第三季盈餘分配案，每股配發現金股利1.5元，以今年第三季稅後淨利0.77億元、EPS 1.46元計算，配息率達103％。

世豐指出，展望今年第四季，觀察美洲地區客戶持續保持良好庫存去化，加上，集團透過持續完善旗下螺絲產品線、滿足多元市場應用。不僅如此，世豐亦打造具有出口至歐洲零關稅優勢的越南新廠，隨著旗下越南廠目標於今年第四季邁入試量產階段，有助於為集團提升良好市場競爭利基、奠定良好螺絲產業地位。