終結連10藍！ 9月景氣燈號轉黃藍燈 綜合分數上升2分

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

變燈了！景氣燈號擺脫連10藍，終於轉為黃藍燈；國發會27日公布9月景氣對策信號綜合判斷分數為17分，較上月增加2分，燈號由藍燈轉為黃藍燈，終結連10藍低迷景氣的窘境；景氣領先指標續呈下滑，同時指標持續上升，顯示國內景氣逐漸改善，但仍須觀察後續變化。

國發會經濟處副處長邱秋瑩指出，9月出口轉正，製造業景氣氣候測驗點連續3個月回升，顯示企業信心回來了，現在可稱「景氣回升趨勢確立」，對於未來景氣可樂觀期待，不過，以巴戰爭持續進行，地緣政治風險仍然存在，景氣短期震盪很難避免。

對於黃藍燈的意義？邱秋瑩表示，意味景氣從谷底轉折性的訊號，這個階段可能會出現波動，過程中還不是很平穩，出口年增率要考量基期問題，隨AI商機、科技新品備貨需求挹注以及年底傳統新品上市旺季，預料出口表現會愈來愈平穩。

至於黃藍燈是否會曇花一現，再轉為代表景氣低迷的藍燈？邱秋瑩表示，後續密切觀察。

國發會表示，受惠AI商機及科技新品備貨需求挹注，9月出口燈號轉為綠燈，生產、銷售減幅亦持續收斂，製造業營業氣候測驗點則轉為黃藍燈；內需部分，勞動市場維持穩定，零售及餐飲業營業額雙創歷年同月新高，顯示消費動能仍屬穩健。

展望未來，AI等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入年底銷售旺季，可望挹注出口動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，綠電設施持續建置，政府亦加大公共建設執行力道，擴增公共建設、科技發展與淨零轉型預算規模，均有助激勵投資；消費方面，就業情勢仍屬穩定，加上政府持續推動各項減輕負擔措施，以及明年基本工資調升，將提高民眾可支配所得，消費動能可望延續。

整體而言，國內經濟可望緩步回升，但全球通膨反覆，歐美升息遞延效應發酵，加以地緣政治風險升溫，對全球經貿影響仍須關注。