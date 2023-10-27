兆豐銀行統籌主辦新光國際租賃25.5億元聯貸案 超額認參

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兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的新光國際租賃(股)公司3＋2年期新臺幣25.5億元聯合授信案，已順利籌組完成，並於2023年10月27日辦理簽約。

兆豐銀表示，本聯貸案係供新光國際租賃償還既有金融機構負債暨充實中期營運週轉金，合計10家金融機構共襄盛舉，顯見銀行團對該公司及經營團隊深具信心。本次也將永續經營ESG指標納入聯貸條件推動永續發展，持續推展綠能投資。

新光國際租賃是新光集團旗下新光合成纖維(股)公司100％持股的子公司，主要營業項目為小客車租賃、不動產融資、應收帳款融資、機器設備租賃等多元化的財務金融業務商品與服務，致力於協助國內企業客戶資產運用效益最佳化，並持續深耕國內市場，近年更積極發展太陽能業務，整體業務規模持續擴張，經營績效表現亮眼。

兆豐銀行統籌主辦離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額已成長逾兩成，截至2023年9月底，累計已超過新臺幣7,907億元。此外，兆豐銀行連續於2020年及2021年兩度榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」殊榮，顯現兆豐銀行專業能力受到APLMA會員肯定；2023年7月份兆豐銀行再獲金管會頒獎，一口氣囊括「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」、「台灣精準健康產業特別獎」、「參與國家融資保證機制特別獎」及「辦理中小企業授信特別獎」等五項大獎，成績稱霸公股行庫。