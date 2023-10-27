愛之味成立國家級植物奶技術研發中心 發表《陳哲芳傳》表孝思之情

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經濟部推動前瞻計畫推展綠色產業，引領保健食品產業再升級，與國際接軌，耐斯集團愛之味公司與財團法人食品工業發展研究所（FIRDI）27日簽約合作，成立國家級「愛之味植物奶技術研發中心」，嘉義縣長翁章梁見證。

愛之味董事長陳冠翰與食工所長廖啟成簽約，翁章梁、立委王美惠、陳明文、嘉創中心營運長楊炳輝、愛之味總經理陳志展、愛之味總顧問陳鏡堯、耐斯企業總經理陳鏡亮、耐斯企業副董事長陳冠舟、雷虎科技董事長陳冠如、嘉義大學校長林翰謙、嘉大前校長邱義源、艾群等產官學研人士見證。

翁章梁表示，此項合作案結合產官學資源，樂見愛之味企業繼續在地深耕，且秉持故總裁陳哲芳「只有傳統腦袋，沒有傳統產業」的思維，不斷創新開發優質產品，推動植物奶研發，建置綠色產業供應鏈，提升國際市場競爭力。

陳冠翰表示，目前植物奶全球商機約新台幣1100億元，每年成長約10％，愛之味是深耕植物基燕麥產業最久的本土廠商，產品榮獲國家健康食品認證、世界純淨標章，是業界領導品牌。

陳冠翰還說，成立國家級「愛之味植物奶技術研發中心」，將打造亞洲最具競爭優勢的植物基半成品原料開發供應鏈、研發高機能優質蛋白植物奶。

有「點子王」之稱的陳哲芳於2021年10月31日辭世，是集團創辦人之一，也是集團創新發展的推手，簽約會場上發表《陳哲芳傳》新書，3名兒子陳冠舟、陳冠如、陳冠翰表達對他的孝思之情。

陳冠舟說，耐斯集團從生活用品起家，跨足食品健康生技、休閒娛樂產業，貼近民眾生活，《陳哲芳傳》不僅是本土企業家白手起家的故事，更記錄了50多年來台灣民生日用品產業的發展軌跡，有大家共同的記憶，希望長輩們的創業精神及為台灣經濟發展的貢獻，能被更多人看見。