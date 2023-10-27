機票船票外資全都買 晶圓雙雄AI大哥遭砍倉

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【旺得富理財網 王順泉】雖然美股4大指數週四收黑，不過今天期貨盤反彈，帶動台股走高，加權指數盤中一度漲逾百點，終場上漲60.87點，收16134.61點，成交量2137億元。高價千金股強力表態，股王信驊、股后世芯大漲逾5%，AI股緯穎、緯創、廣達齊彈，金融股富邦金、兆豐金、中信金漲幅都超過1%。

今天外資賣超91.58億元，投信買超26.51億元，自營商賣超19.39億元，合計3大法人賣超84.46億元。

外資今天買超以傳產為主，電子股僅誠美材1檔，加碼最多為航運族群，包括航空雙雄長榮航、華航，貨櫃海運長榮、陽明等，都入列買超前10名。

電子權值股則集中在賣超榜，鴻海1.2萬張登上賣超第一，晶圓雙雄台積電、聯電，AI指標股廣達，記憶體的華邦電，都入列賣超前10名。

法人表示，台股本週跌破低點，月線季線半年線形成空頭排列，今天雖反彈，但量能萎縮，多頭漲升力道仍不足。目前台股在等待結構轉變，對指數影響最大因素是台幣匯率，台幣不強，外資就不會大買台股。不過，台股修正已有一段時間，技術面日KD來到20以下超賣區，週KD低檔牛市背離，後市有機會反彈。

外資今天買超上市個股前10名為：誠美材(4960)22569張、中信金(2891)9003張、元大滬深300正2(00637L)7551張、長榮航(2618)6616張、國泰智能電動車(00893)5240張、中信中國50正2(00753L)4708張、中石化(1314)3885張、華航(2610)3593張、長榮(2603)3591張、陽明(2609)3514張。

外資今天賣超上市個股前10名為：鴻海(2317)12270張、開發金(2883)10308張、聯電(2303)10288張、 富邦越南(00885)9186張、友達(2409)8217張、復華富時不動產(00712)7609張、華泰(2329)6902張、華邦電(2344)6160張、台積電(2330)4402張、廣達(2382)4265張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。