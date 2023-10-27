假日精彩活動滿檔！2023花蓮太平洋溫泉季來了！

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「2023花蓮太平洋溫泉季」於10月28日起在瑞穗、安通兩大百年溫泉區盛大展開，配合沿街光廊及浪漫燈飾，打造全台遊客必遊的秋冬季泡溫泉好去處！活動期間每周五、六晚上6點起在瑞穗溫泉公園有星空下輕唱、假日胖市集與大家一起同歡，首日(10/28)晚間特別邀請「力美文化藝術團」利用原住民族樂舞點亮活動開幕日，更邀請玉里在地歌手—「以記馬曜」，唱出花蓮縱谷遼闊舒暢，現場也安排在地小農與胖卡市集，有酥酥三明治、凍心炸冰淇淋、魔法豬日式脆皮雞蛋糕、月兒到府烤肉、巒溪樂Q米等，與大家遊縱谷、賞星辰、品美食、泡好湯！

「2023花蓮太平洋溫泉季」活動於10月28日至11月26日在瑞穗、安通兩大百年溫泉區登場，瑞穗溫泉展區打造多項網美打卡點，有「柚見星空」、「星星相印」、「星光銀河」、「流星迷縱」、「SuperStar」、「仰望星空」等裝置藝術與大家「柚」相見；安通溫泉區則有浪漫打卡點「浪漫鵲橋」、「山巒星光」、「安通雙心」、「點點星光」、「星光隧道」等，歡迎全國鄉親朋友們一起到花蓮瑞穗溫泉區、安通溫泉區，享受花蓮兩大溫泉區最幸福的秋冬時刻。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，縣府積極推廣「瑞穗英雄泉」、「安通美人湯」兩大百年溫泉，溫泉季活動期間結合在地旅宿等店家推出「集章消費趣」活動，周周抽日本大阪來回機票等好禮，越早完成集章中獎機率越高！遊客只要活動期間至合作店家住宿或泡湯(溫泉季活動之泡湯、旅宿趣店家)可索取「集章卡」乙張及獲得第1枚戳章，另至其他合作店家(溫泉季活動之推薦民宿及享樂趣店家)消費滿100元即可獲得另1枚戳章，集滿2枚戳章後（紅章＋藍章），至瑞穗展區服務台或合作店家摸彩箱投遞集章卡，將周周抽出日本大阪來回機票，讓民眾有機會到日本有馬溫泉一遊，享受與瑞穗溫泉相同的黃金泉質；至於未抽中機票者，次周仍有機會繼續抽機票至活動結束；其他獎項將於12月1日於花蓮觀光粉絲團FB共同抽出，獎品有Switch遊戲機、瑞穗區溫泉住宿券、安通區溫泉住宿券、Apple Watch、溫泉鴨行李箱、紅面鴨懶骨頭、溫泉季大禮包等，歡迎大家來花蓮泡英雄泉、美人湯，集章消費出國趣。

此外，為讓遊客體驗深度旅遊，縣府今年持續推出最受歡迎的花蓮溫泉專車，結合在地溫泉飯店、美食、農特產品伴手禮等，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊行程，讓遊客蒞訪南區免煩惱，網美打卡景點一望打盡，歡迎撥打專線03-8533231或0966519871洽詢預約。另外，11月30前來花蓮觀光的遊客只要符合住宿及旅遊等條件，即可參加「永續遊花蓮獎勵方案」，就能參加抽特斯拉Model Y電動汽車；前往兩大溫泉區鄰近步道（有大農大富平地森林園區步道、富源國家森林遊樂區景觀步道、瓦拉米步道、羅山村竹林步道及豐濱親不知子海上古道等）與「指定拍照點」合照，並上傳「花蓮絕美步道」活動網站，完成20條步道中任5條步道即有機會獲得超多好禮。更多活動詳情請至花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw）或活動官網查詢（https://www.hl-onsen.com/）。