專業服務受肯定 獲國家品牌玉山獎的牙醫集團

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第20屆國家品牌玉山獎於10/24日晚上6時在中油大樓國光廳盛大頒獎典禮，為每年全國企業矚目的焦點，典禮當天各界菁英代表齊聚一堂，共同見證這歷史性的時刻。

這屆參選企業、件數再創新高的國家品牌玉山獎，則評選出「傑出企業類」、「最佳產品類」、「傑出企業領導人」、「最佳人氣品牌類」等共287件得獎作品。

台灣牙醫品牌雅德思致力於透明醫療的植牙專業，改善醫病間的資訊落差，提供平價植牙與專業形象受到許多民眾信賴，更是獲得本次「最佳品牌人氣」獎肯定，集團董事長賴虹為少數女青年創業家，其身影在頒獎典禮上也是一抹亮麗的存在，董事長賴虹受訪時表示很榮幸獲獎，並對為全台灣唯一入選獲獎的牙醫品牌，致上誠摯的感謝。

此外，雅德思牙醫集團也致力於提供民眾更先進的醫療體驗，到各地參與研討會、論壇，與世界各國牙科醫師交流及參訪、進行跨國牙科學術交流，推廣雅德思牙醫集團發展的醫療技術及經驗分享給國內外，今年12月初更會邀請義大利牙醫界教科書等級的專家學者來台，舉辦「數位植牙」研討會。

秉持「透明醫療」的核心價值，而獲得的玉山獎獎項，除了證明永續推動平價醫療以增進人民看牙福祉的醫療正義受到了政府的重視，也對於打擊不肖暴利牙科業者有了更多的信心及力量，希望達成「人人皆能負擔看牙」和「看牙價格透明化」的核心理念。

接下來雅德思將深耕產業，引領業界，並會以業界首創牙醫管顧服務，整合目前醫療體系的資源，減少市場資訊落差，打造牙醫體系的品牌價值。