家樂福秋季酒展開鑼！集團關企統一獅啦啦隊首度助陣

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家樂福入列統一集團零售通路陣營後，今年秋季酒展不僅邀來統一獅啦啦隊首度助陣，同時匯集11國2500支酒款，其中高達170款初登場占比達15％，包括葡萄酒、氣泡酒、香檳等相較去年幾乎多出一倍，預期全檔為期一個月，有望助攻相關業種業績成長可期。

家樂福指出，根據統計2022年台灣酒類市場需求年增2.2％，尤其是進口酒年增達8％佔比，葡萄酒就位居第2，可見得國人對葡萄酒已從熟悉階段晉升到喜愛。為期將近完整1個月的時間展出到11月26日，動員全台311家量販以及超市分店共同推出葡萄酒系列優惠活動。此次匯集11國2,500支酒款，其中高達170款初登場占比達15％，包括葡萄酒、氣泡酒、香檳等相較去年幾乎多出一倍。

此外，今年葡萄酒以酒類進口量相較往年屬於持平，但在舊世界的義大利產區反而有小幅成長，義大利產區酒款可說是現在市場主流，今年酒款另一特色，即在義大利原產區推出多款義大利新品好酒，例如義大利普維洛酒莊美麗達紅酒、義大利普維洛酒莊戴安娜紅酒、義松露狩獵犬阿斯蒂微甜白酒、義大利卡內拉貝里尼白桃汽泡酒、TDI義大利阿爾卑斯Asti氣泡甜白酒等，且平易價格好入手。

往年家樂福Ｗine Fair一向是酒界指標派對，均可見賣場幾乎是整箱搬走的購買盛況，不少客人動用至少1～2台推車，載滿好幾箱紅酒、白酒、氣泡酒、香檳等，加上現場超過10家以上品牌酒商大方開酒提供試飲，還有精緻適搭甜點與樂團演奏表演，以及人氣品酒達人現身解說推薦，年年均吸引新客上門。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）