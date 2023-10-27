《半導體》手機業務強勁增長 聯發科Q4營收翻揚年增

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【時報記者郭鴻慧台北報導】聯發科(2454)今(27)日舉辦法人說明會，執行長蔡力行預期，第4季手機業務的強勁營收成長將可抵銷智慧裝置平台的季節性下降，若以美金對台幣匯率1比32計算，第4季營收將在1,200~1,266億之間，與第3季相比，成長9~15%，年增率將在11~17%；營業毛利率預估將為47%(±1.5%)，費用率預估將為30%(±2%)。

蔡力行說，受惠於11月初即將發布的新一代旗艦晶片天璣9300的出貨帶動，預期第4季手機營收的增速將高於第3季。在是智慧裝置平台方面，第4季由於季節性及謹慎的消費電子市場前景，預期智慧裝置平台營收將季減。而在電源管理IC方面，蔡力行預期第4季電源管理IC營收將與第3季持平。

展望第四季，蔡力行預期手機業務的強勁營收成長將可抵銷智慧裝置平台的季節性下降。將持續執行既有的策略，在市占率、營收及獲利間取得平衡。

聯發科技旗艦晶片天璣9300進一步提升CPU和GPU性能，並配備為運行生成式AI的大型語言模型而優化的強大AI 處理單元(APU)，近期更領先業界展示在手機上運行70億個參數的大型語言模型能力，首款採用天璣9300的智慧型手機將在今年年底前上市。

聯發科明年將生成式AI從旗艦晶片導入更多級別的晶片。聯發科技提供的強大AI處理單元(APU)支持將可促進產業開發更多對消費者實用的生成式AI功能。AI處理單元(APU)的普及採用趨勢不僅可帶動IR Conference Speaker Note 3手機的替換需求，可望強化產品組合。