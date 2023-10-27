日經：美制定5年時間表 讓晶片供應鏈與陸脫鉤

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社華盛頓/首爾27日綜合外電報導】日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，美國無限期延長韓國和台灣晶片製造商在中國工廠使用美國技術的許可之際，也正對供應鏈與中國脫鉤採取更長期的觀點，可能設定五年脫鉤的時程表。

日經亞洲在一篇分析文章指出，這項豁免最初應在10月到期，也就是美國限制向中國出口先進半導體技術與設備的一年之後。但由於擔心這些限制可能會嚴重擾亂整體晶片供應，促使華府考慮放慢腳步，以5年左右的時間，逐步和中國脫鉤。

三星電子（Samsung Electronics）是受益於此項豁免延長的公司之一。三星去年持續向其在中國的晶片製造廠緊急運送設備，該工廠位於西安市中心西南約30公里處，主要生產NAND快閃記憶體，產品運往中國各地的智慧型手機和電腦工廠，供蘋果（Apple）、惠普（HP）和戴爾（Dell）等廠商生產的裝置使用。

除三星外，SK海力士（SK Hynix）和台積電（TSMC）也在中國經營半導體工廠，這3家公司一直大力遊說美國政府延長豁免期限。

美國公司也加入了這3家公司的呼籲。蘋果80%以上的iPhone是在中國組裝，惠普和戴爾也嚴重依賴中國生產，倘若沒有韓國和台灣企業供應先進半導體，在中國的生產將受到打擊。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在8月訪問中國前，曾向100多名美國高階主管尋求意見，希望了解與中國相關的限制措施會如何影響他們的業務。

美國決心在與中國的晶片技術競賽中保持領先，但由於擔心倉促脫鉤最終反而損害美國利益，所以採取了比較漸進的作法。

雷蒙多在9月眾議院一個委員會的聽證會上表示，「這是一個宏偉的願景」，「5、6年內…我們將達成許多進展」。

美國將在5年內為其半導體產業提供520億美元的援助。它的目標是在此期間內，吸引更多來自韓國與台灣的投資，以支持其半導體產業。

這次獲得豁免的公司也希望在中長期之後與中國脫鉤。以三星為例，該公司正在討論在2028年停止對中國西安廠的投資，它的基本想法是根據美國的限制措施以停止在當地的尖端投資，並逐步減少中國製的產品比例。

由此觀之，公、私部門都在考慮大約5年的時間表。

印度認為這對他們的電子產品合約製造商是個好機會。印度新聞信託社（Press Trust of India）引述一位政府官員的話說，蘋果在約5年內將把當地的iPhone產值提高至5倍以上。

但美國的策略是否會取得成功尚不清楚，因為中國也投入大量資金提高其半導體能力。

華為在8月開始銷售一款配備7奈米晶片的新型智慧型手機。由於美國的出口限制涵蓋了7奈米技術，此舉引發外界懷疑，認為美國技術就某方面而言仍被中國用於發展。

雖然這些裝置比台積電和三星現在量產的3奈米晶片在技術上大約晚了5年，但它們仍顯示中國技術的進步。

中國半導體製造商的一位技術顧問指出：「有很多方法可以繞過美國限制，例如通過第三國進口設備。」

許多韓國和台灣工程師也帶著專業知識移居中國。

鑑於此類的憂慮，美國於10月17日宣布了新的出口限制，旨在阻止先進半導體技術由第三國流入中國。