六校原民生跨校聯合迎新展演　展現原民力

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聖約翰科技大學攜手中華科技大學、德明財經科技大學、亞東科技大學、致理科技大學及康寧大學，舉辦為期兩天的跨校聯合迎新活動，內容包括：文化交流及前往烏來給樹營地進行泰雅文化體驗…。多元豐富的活動，充分展現原住民族學生的熱情與活力，也進一步宣揚原民文化、營造友善校園，落實並實踐大學的社會責任。

聖約翰科大原住民資源中心陳彥澄主任表示，原住民是我們多元文化社會的寶藏，為增進同學對原住民的認識與尊重，乃結合各校的原資中心辦理聯合迎新活動，展現原住民族的歌曲、舞蹈及多元文化教育的特色。第一天安排各校至聖約翰科大參加原住民聯合迎新與文化交流，邀請布農族 顏秀美講師蒞校介紹布農族文化與歲時祭儀的禮節。原民學生除了展示舞蹈、歌唱及進行闖關遊戲之外，也分享112年度各校原資中心辦理活動的經驗。

陳彥澄主任說，第二天聖約翰科大、中華科大及德明財經科大等3所學校師生前往烏來給樹營地，深入瞭解泰雅文化，內容包括：部落相見歡、竹筒飯製作、泰雅文化訓練儀式、穿著泰雅原住民服裝、彩繪黥面及原住民歌曲舞蹈教學…等等，帶領不同族群的原民生深入體驗泰雅原鄉部落文化，並認識泰雅傳統的文化及歷史。最後藉由傳統泰雅文化手工藝製作課程，讓同學接觸原民文化美學，體驗傳統編織工藝，深入感受原民文化的美好。

原創文化社陳志昇社長表示，這次原民活動以SDGs融入各校的原民文化成果展、樂舞表演、原民文化手作工藝體驗及各校原資中心設計闖關遊戲，藉由動靜態展覽，讓師生深入了解各校原民文化，同時面對來自各校不同族群、語言及文化脈絡的原民生，能提供不同的知識瞭解。

機械與車輛工程系四年級林若謙同學說，參加跨校聯合原住民文化活動，欣賞原民傳統服飾與文化，讓他學習到原住民族各族群的歷史文化、傳統家屋與生活環境。各校的傳統原住民舞蹈表演令人驚艷，各校所設計的闖關活動也增進了原民生的團隊合作。尤其這次的布農族文化介紹，讓他更了解布農族的價值觀與傳統生活，不但擴展了他的文化視野，也讓他更珍惜台灣的多元文化。