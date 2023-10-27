企業推動產學接軌 共築智慧人才與創新女力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據美國商業資訊（BUSINESS WIRE）報導，女性賦權、全球女性創業教育全球領導者玫琳凱公司（Mary Kay Inc.）接待了來自達拉斯獨立學區（YWPN） / Irma Lerma Rangel年輕女性領導力學校的25名女性青年，幫助她們瞭解並激勵她們探索科學、科技、工程、藝術和數學(STEAM)領域。

這些青年高中生參訪玫琳凱位於德州路易斯維爾的Richard R. Rogers製造/研發中心，瞭解這家全球美容公司在STEAM相關運用，同時聽取STEAM領域女性專家的發言。報導指出，這些專家來自玫琳凱上游創新、產品配方、資訊科技、產品研究、產品組合和策略規劃以及流程開發等領域。在這次的交流活動中，能有機會討論女性在STEAM領域的職涯規劃、個人和職涯抱負外，更可以了解玫琳凱如何幫助追求STEAM領域職業的年輕女性做好準備。

玫琳凱產品和科學事業部創新長Lucy Gildea博士表示：「未來是屬於STEAM領域。然而，女性在STEAM勞動力中的代表性不足，僅占勞動力的28%，但我們可以縮小這一差距。玫琳凱致力於賦能和激勵新一代女性追求她們的熱情。也因此，我們為年輕女性提供學習和接觸機會，幫助她們尋找和探索感興趣的STEAM職業。」玫琳凱持續對STEAM領域的年輕女性提供支持，並鼓勵這些年輕女性透過領導力、創新和決心，期許她們在STEAM領域脫穎而出，掌控自己的未來。

YWPN執行長Lynn McBee表示：「我們非常感謝玫琳凱提供這個機會，讓這些年輕女性有機會與STEAM領域的女性專家建立有意義的互動。透過這次接觸，看到STEAM創造並產生的影響力。藉此，能為她們提供更多動力，讓她們走得更遠，取得更多成就，希望有一天能夠透過STEAM知識改變世界。」