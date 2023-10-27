歡慶萬聖節 復刻經典場景辛普森快閃店信義A11亮相

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辛普森迷們準備好一起變裝了嗎？迎接萬聖節來臨，CACO以骷髏及鬼魂元素發想，趁勢推出《辛普森家庭》系列第二波氛圍感單品，更將《辛普森家庭》1:1原版等比大公仔搬進信義A11快閃店，現場完美神復刻動畫中經典的辛普森家客廳場景，歡迎您前往信義A11打卡搗蛋！

辛普森主題快閃店首站於今(27)日信義A11正式登場，陸續將進駐南西誠品、南紡夢時代。相信辛普森迷們都對《辛普森家庭》中全家坐在客廳沙發上的畫面再熟悉不過，CACO將經典畫面原封不動重現，除此之外現場同步展示《辛普森家庭》1:1等比原版公仔，相信絕對不會讓辛普森迷們失望。

CACO第二波潮流新品設計融入萬聖節元素，不論是被X光機照射的透視霸子、溜滑板的骷髏霸子，或坐在沙發上的骷髏荷馬一家，皆圍繞著萬聖節風格。秋冬已到來，除了經典T-Shirt，多款大學T及帽T上處處可見《辛普森家庭》經典角色，目前全系列已於CACO官方網站及全台門市開賣，即日起於全台快閃店櫃位任意消費辛普森系列商品(不限金額、不包含襪子)，即送風格海報乙張(不挑款)，官網連結。https://www.caco.com.tw/mkgdispgroup/dispunit/14118/1

全台快閃店資訊一次看 風格大使U:NUS寵粉UNi們無極限！

CACO辛普森家庭主題快閃店資訊：

10/27-11/09信義A11

11/14-11/30中山南西誠品

12/18-1/1南紡夢時代

A11快閃店限定折扣及活動一次看：

合照活動：10/27-10/28 13:00前於A11快閃店消費滿3,000元即可獲得抽獎券(可累贈），10/28當天抽出15名可與風格大使U:NUS合照

優質好禮：10/27-10/28 13:00前於A11快閃店消費滿3,000即可獲得抽獎券(可累贈），10/28當天抽出2名獲得神秘優質好禮(親簽周邊)。

風格海報：於期間活動消費辛普森系列(不限金額、不包含襪子)並追蹤CACO社群即可獲得風格大使海報乙張。

折扣活動：自10/29起，滿1,500元折150元，滿3,000元折300元，可累折。

中山南西誠品快閃店限定折扣及活動一次看：

親簽好禮：凡於店內消費滿3,000元即獲抽獎券，12/1抽出10名獲U:NUS親簽拍立得及親簽海報。

風格海報：於期間活動消費辛普森系列(不限金額、不包含襪子)並追蹤CACO社群即可獲得風格大使海報乙張。

折扣活動：滿1,500元折150元，滿$3,000元折300元，可累折。