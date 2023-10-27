「曼時」打造橄欖油天后 堪稱科技業蘋果製程

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「曼時」是歐洲原物料組織「Copa-Cogega」，在台灣唯一指定的策略合作夥伴，集結了20位以上專業品油師，原本僅單純的為了對健康的追求，衍生出一種對生活飲食態度與質量的堅持，因此，打造了三款客製化的特級初榨橄欖油，希望重新定義橄欖油的內涵，要求達到天花板的頂級質量等級。

就像散發江湖武林大會的英雄帖般，這筆大訂單訊息傳到歐洲時，讓3000家莊園主，250萬農民振奮不已，爭相競標承攬代製資格。

「曼時」代言人也是知名品油師的王繹銨表示，這支取名為曼時義大利﹝Chic Italia﹞的橄欖油，區域選定必須來自指定產區和指定頂級果種，而且以指定橄欖品種比例調配製成，對於承攬契作橄欖油莊園要求條件嚴苛，想要承攬這個契作油品規格的莊園，必須過五關：

一、 具備連續十年在世界橄欖油指南( FLOS OLEI )獲得評選90分以上；

二、 連續五年在紐約國際橄欖油大賞(NYIOOC )獲獎金銀首獎；

三、 具備歐洲原物料組織合作社組織會員資格；

四、 擁有自有耕種農地超過35公頃以上

五、 擁有近3年橄欖產量平均值證明。

最終，僅有八家莊園符合供應條件，期間各莊園不斷寄送油樣到台灣，曼時每個月收到的油樣包裹堆積如山，光是逐一品嘗是否對味，就耗掉3個月的時間完成品鑑、分析、紀錄。

王繹銨說，「打造生飲等級全料理適用特級初榨橄欖果油很不容易，考量每家莊園的設備製程差異，要求在同一個配方比例下達到風味差異近乎無法品嘗出的層次，必須得拿出過去科技業產品代工製造的嚴苛標準要求，堪稱特級初榨橄欖油品界的蘋果製程，絲毫不為過。」

但困難之處才剛開始，頂級質量的特級初榨橄欖油都是在橄欖採摘後的6到12小時內完成，為了確保這些家油質生產達到一致標準，曼時透過歐洲原物料組織的協助，從碾製研磨到離心沉澱後進入油槽儲存後，每周由指定有機化學師以及配方師至莊園抽檢抽測，確保油樣質量的一致性。

當然，從瓶蓋、防溢流空氣瓶口、瓶身、標籤，也都需按統一選製標準的訂做後，再分送至雀屏中選的莊園進行製成油品填充裝瓶，連標籤設計、貼瓶方向與位置，都得按照規格書規範一模一樣。

嚴格標準大幅提升了成本，這款外貌瓶身像甜白酒般優雅吸睛的橄欖果油，價格能否受到市場青睞，成為曼時的最終考驗；但曼時堅持要做就做最好的，一位參與規劃的業界資深品牌人士指出，「或許你買不起一支勞力士錶，也許一生都不會擁有一只柏金包，但這款富豪貴婦等級的橄欖油，你絕對買得起，也值得嚐一嚐。」