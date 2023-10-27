搶旅展商機 台北遠東香格里拉大廳推快閃賣券

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ITF台北國際旅展即將於11月3日至6日台北南港展覽館一館盛大展出，台北遠東香格里拉飯店聯合台南遠東香格里拉與館外餐廳Mega50進駐攤位I2201，並自即日起至11月2日期間，每日上午11點晚間7點於飯店大廳設置旅展快閃專區販售優惠券，住宿最低19折、餐飲5折起，方便消費者早買早享受，快閃專區為期7天，預計可為今年旅展多帶進百萬業績。飯店於10月27日起同步開賣線上旅展，並延長至11月17日，吸引雙11購物熱潮。

台北遠東香格里拉旅展「豪華客房平日住宿券」一晚含兩客早餐，原價24,134元，優惠價4,499元，《雅仕套房》雙人住宿兩晚套券含兩客早餐，原價58,906元，優惠價19,998元，兩晚可分開使用，還可於行政樓層豪華閣貴賓廳享尊榮禮遇，包含下午茶、晚間雞尾酒小點以及翌日早餐，住宿期間可免費使用飯店健身房、三溫暖、暢游頂樓景觀溫水泳池。

台北遠東香格里拉遠東Cafe自助餐廳優惠最低73折，平日午餐或晚餐10客券套組，平均每客原價1,738元，現在只要1,275元，平日下午茶券每位原價1,078元，優惠價僅需785元，即可暢饗十二大主題廚房演繹的各國經典佳餚。此外，線上旅展於11月11日加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」，遠東Cafe 週一至週三自助下午茶2客券原價2,156元，雙11只要1,111元，約5折，自助早餐2客券原價1,958元，雙11也只要1,111元，約56折。

香宮粵菜餐廳《烤鴨海鮮雙享四人套餐》原價9,394元，優惠價5,488元，約58折，可享經典香宮脆皮烤鴨、瑤柱鮑絲扒金磚時蔬、琥珀蹄香生菜鴨鬆、日本瑤柱番茄豆腐鴨架湯等。ibuki日本料理餐廳《平日午間限定鐵板雙人套餐》原價8,680元，旅展限定只要4,780元，約55折。上海醉月樓《平日雙人套餐》原價5,710元，優惠價3,580元。馬可波羅義大利餐廳旅展限定《平日雙人分享龍蝦義大利麵》原價3,520元，旅展優惠1,800元，約51折。而馬可波羅酒廊更推出原價2,420元，買到賺到的

《雙人分享經典調酒四杯含兩款小點》優惠價1,320元，現享55折優惠。

台北遠東香格里拉的健身俱樂部《平日設施體驗券套票5張套券組》優惠價3,750元，平均單次原價2,000，優惠價只要750元，另有《平假日舒壓按摩券 50分鐘套票5張套券組》原價14,000元，優惠價10,000元，平均每次只要2,000元。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）