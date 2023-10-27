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ITF台北國際旅展 天成飯店集團平日聯合住宿券3,200元起

  • 工商時報 姚舜
天成飯店集團旅展特出多種優惠票券，旅客可以優惠價購買瑞穗天合國際觀光酒店親子別墅溫馨家庭四人房住宿券。圖／天成飯店集團
天成飯店集團旅展特出多種優惠票券，旅客可以優惠價購買瑞穗天合國際觀光酒店親子別墅溫馨家庭四人房住宿券。圖／天成飯店集團

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年度最盛大的旅展ITF台北國際旅展將於11月3日至11月6日南港展覽館一館盛大開展，天成飯店集團（攤位：I105）旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店本館，聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券最低2.2折起，任選一個館別平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元。瑞穗天合國際觀光酒店則推出優惠1.9折，平日城堡精緻客房一泊二食雙人住宿券每張9,999元，年度話題朋趣露營車亦推出雲端號雙人住宿券每張8,800元，再享一泊四食。

於2023年觀光局評鑑再度蟬聯卓越五星殊榮，被網友封為「最美飯店」的瑞穗天合國際觀光酒店，推出平日週一至週五雙人住宿券，城堡精緻客房雙人住宿券每張9,999元，於2024年1月底前訂房使用再享房型升等至城堡溫馨家庭房，親子溫馨家庭房雙人住宿券每張10,999元，平日莊園溫馨家庭房雙人住宿券每張12,999元，可加人加價，假日入住加價1,000元、大假日入住加價2,000元，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108個泡湯戲水池等體驗。

位於桃園的人氣頂級露營車體驗朋趣Bon Chill Glamping，推出雲端號（一大床兩小床）露營車平日雙人住宿體驗8,800元，享一泊四食，持券亦可加人加價，一卡皮箱即可入住享受全包式奢華露營體驗，遠離城市喧囂享受被滿山綠意環繞的休閒度假。

天成飯店集團平日聯合住宿券每張3,200元，集合旗下館別：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，憑券可六館擇一於平日雙人入住使用含早餐。此外亦推出旅展限定加碼好康，憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼「不分平假日」均可使用。憑券入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。憑1張券入住嘉義天成文旅-繪日之丘則可住宿四人溫馨家庭房，滿足多元的需求。

旅展現場加碼，購買天成飯店集團餐券／住宿券，加購「金色甜夢床」現折1,000元，優惠價格17,000元起，加購「金色甜夢羽絨被」再折800元，優惠價格2,200元。天成飯店集團旗下各館客房，提供頂級尊榮的床寢品質，與超過一甲子老字號德泰／法蘭西床共同開發打造「金色甜夢床」，為旅人的睡眠品質把關。嚴選最高等級JIS G3506規格SWRH77B高碳鋼彈簧，以高溫爐加熱處理確保均勻及足夠的承托力，軟硬適中，一睡傾心。並將床墊正反面多加上2.5公分的高密度泡棉，為人體提供適當的緩衝和釋壓，消費者可將飯店客房內尊榮舒適的舒眠品質帶回居家生活。

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