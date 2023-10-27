ITF台北國際旅展 天成飯店集團平日聯合住宿券3,200元起

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年度最盛大的旅展ITF台北國際旅展將於11月3日至11月6日南港展覽館一館盛大開展，天成飯店集團（攤位：I105）旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店本館，聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券最低2.2折起，任選一個館別平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元。瑞穗天合國際觀光酒店則推出優惠1.9折，平日城堡精緻客房一泊二食雙人住宿券每張9,999元，年度話題朋趣露營車亦推出雲端號雙人住宿券每張8,800元，再享一泊四食。

於2023年觀光局評鑑再度蟬聯卓越五星殊榮，被網友封為「最美飯店」的瑞穗天合國際觀光酒店，推出平日週一至週五雙人住宿券，城堡精緻客房雙人住宿券每張9,999元，於2024年1月底前訂房使用再享房型升等至城堡溫馨家庭房，親子溫馨家庭房雙人住宿券每張10,999元，平日莊園溫馨家庭房雙人住宿券每張12,999元，可加人加價，假日入住加價1,000元、大假日入住加價2,000元，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108個泡湯戲水池等體驗。

位於桃園的人氣頂級露營車體驗朋趣Bon Chill Glamping，推出雲端號（一大床兩小床）露營車平日雙人住宿體驗8,800元，享一泊四食，持券亦可加人加價，一卡皮箱即可入住享受全包式奢華露營體驗，遠離城市喧囂享受被滿山綠意環繞的休閒度假。

天成飯店集團平日聯合住宿券每張3,200元，集合旗下館別：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，憑券可六館擇一於平日雙人入住使用含早餐。此外亦推出旅展限定加碼好康，憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼「不分平假日」均可使用。憑券入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。憑1張券入住嘉義天成文旅-繪日之丘則可住宿四人溫馨家庭房，滿足多元的需求。

旅展現場加碼，購買天成飯店集團餐券／住宿券，加購「金色甜夢床」現折1,000元，優惠價格17,000元起，加購「金色甜夢羽絨被」再折800元，優惠價格2,200元。天成飯店集團旗下各館客房，提供頂級尊榮的床寢品質，與超過一甲子老字號德泰／法蘭西床共同開發打造「金色甜夢床」，為旅人的睡眠品質把關。嚴選最高等級JIS G3506規格SWRH77B高碳鋼彈簧，以高溫爐加熱處理確保均勻及足夠的承托力，軟硬適中，一睡傾心。並將床墊正反面多加上2.5公分的高密度泡棉，為人體提供適當的緩衝和釋壓，消費者可將飯店客房內尊榮舒適的舒眠品質帶回居家生活。