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桃園優質紅茶評鑑出爐 張善政裝扮茶農體驗採茶趣

  • 中時即時 陳夢茹
桃園市今舉行112年桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮。（陳夢茹攝）
桃園市今舉行112年桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮。（陳夢茹攝）

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桃園市特有品牌「桃映紅茶」以手工方式採收茶菁，茶葉烘焙後外觀纖細、色澤墨黑且鮮潤，沖泡而成的茶湯呈紅艷明亮、香氣淡雅，今舉行112年桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，市長張善政、農業局長陳冠義、獲得特等獎的茶農吳金池一同打扮成茶農，由吳金池示範採茶技巧，眾人於現場體驗如何採下「一心二葉」的茶葉。

桃映紅茶是精緻的紅茶品牌，主要是用手工方式採收茶菁，無論是熱沖或冷泡皆香韻十足，可謂手採紅茶中的極品。除此之外，桃映紅茶的茶罐採取新穎黑、紅相襯的時尚設計，以黑底襯托紅艷桃花的美麗，同時導入防偽封籤及QRCode生產履歷查詢機制，鼓勵民眾踴躍支持桃園的特色優質茶。

112年桃園市優質紅茶評鑑比賽是從茶葉的色澤外觀、水色、香氣、滋味和葉底及茶湯的色香味綜合表現，經過一連串的嚴謹的評選後，選出特等獎、頭等獎、金質獎與銀質獎的獲獎茶農，今年的特等獎則由龜山區茶農吳金池獲得，另有9名頭等獎、27名金質獎及34名銀質獎。

張善政表示，近年來台灣遭遇嚴重旱災，導致許多灌區停灌，今年氣候異常處於極端天氣，種茶越來越困難，但今年桃園的優秀茶農展現精湛的製茶技藝，產出的茶品仍保有高品質及高水準，茶葉產量也成長非常多。

張善政還說，去年參賽茶農有438人，今年則成長至460人，這其中不乏一家人獲得好幾個獎，另還有年輕的傑出農友得獎，這顯示出種茶、採茶的技術有承傳下去。此外，市府也會繼續推廣桃映紅茶，將綠金產業發揚光大，持續打造品牌化。

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