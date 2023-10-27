瑞士藝術家馬克自創錄像雕塑 詮釋現代社會處境

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以獨到的錄像雕塑創作形式聞名，瑞士當代藝術家馬克28日起在台北Bluerider ART推出《馬克實驗館》個展。睽違7年再次訪台，馬克在台北進行為期1個月的駐地創作，打造藝術家工作室，他也將觀察自台灣生活的經驗融入創作，將迷你版本作品《Mini Transport Crates》放置於象徵台灣街頭文化的夾娃娃機中，供觀眾互動玩樂。

馬克的創作之路頗戲劇性，年輕時才華洋溢進入知名藝術學府，卻因無法忍受制式教育而半途輟學，之後從事汽車拆解、機械電工、搖滾歌手、設計科技裝置等。馬克走出學院派藝術家的想像，自行創造的錄像雕塑表現型式。瑞士著名藝術史學家藝評人安德魯．帕迪評論：「Marck的藝術家生涯從始至今貫穿著四個關鍵詞：錄像、設計、女性以及敘事」錄像中的女性雖衣衫單薄，卻從畫面中能感受出壓迫、限制，「馬克作品中直接觸碰女性面對外部挑戰壓力，所釋放出的各式情感，是意義非凡的。」

馬克自言深受1962年實驗藝術運動激浪派成員白南準和錄像藝術創始者沃爾夫．福斯特爾的影響，「錄像的目的不是敘述一個故事，而是激發觀眾的情緒」，他以設計拍攝電影場景取得錄像，一改傳統雕塑的靜止狀態，並搭配打造實體雕塑，讓觀眾從虛實分辨中領略觀看的樂趣與想像。

此次馬克展出作品包括2023年新作《Phone connected》，以手掌上的連續影像表現社群網路的連結與當代社交模式；作品《Shame》以動力裝置袒露或遮掩女子裸體，牽引觀者對於「自由身體文化」展開的激辯與情緒；《Sleepless》以節奏性的敲擊裝置及錄影表現，產生緊張與失眠感。以作品反應社會縮影，展現現代人在社會各階層的生理及心理狀態。