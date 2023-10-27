六角擴張全球版圖 日出茶太插旗印度、土耳其

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六角國際(2732)旗下品牌「日出茶太Chatime」品牌營運版圖已橫跨全球六大洲，27日宣布簽約印度、土耳其新市場，原模里西斯市場因品牌經營成果豐碩，展店數超乎預期，同步提早簽署延長品牌代理年限，全球事業版圖拓展腳步積極。面對疫後全球手搖茶飲市場的激烈競爭與創新速度加快，品牌並在今日發表全新品牌策略，以「品牌轉型」及「提升核心競爭力」為目標，調整全新定位及品牌視覺。

日出茶太Chatime持續以國際連鎖餐飲經營模式和品牌升級推動手搖茶飲事業，目前已在全世界63個國家地區擁有超過1,400家門市，成為台灣手搖茶飲跨足海外市場的成功代表品牌，也在在展現全球影響力，名符其實堪稱手搖茶飲界「日不落帝國」！六角國際王耀輝董事長強調，日出茶太成功關鍵在於堅持不懈地提供品質卓越的產品，並不斷創新滿足消費者更多需求；同時透過各國夥伴努力經營的成效，讓更多新興市場的潛在業主主動接洽代理品牌經營，每年開店數成長超過20％至30％。

站穩東協市場，積極擴張北美及歐洲開店成長，品牌的經營觸角也直指新興市場版圖。觀察非洲與中東地區手搖茶飲逐漸成為風潮，然而多為韓國人或本地人經營，標榜純正台灣口味的手搖茶飲品牌仍為少數。六角國際看準潛力商機，大動作將日出茶太觸角深入印度、土耳其、模里西斯等地，積極展店，引進最能代表台灣味的珍珠奶茶，提供新穎的台灣手搖茶飲體驗，期望結合源自台灣經典和當地市場獨特性，擴大純正道地珍珠奶茶的影響力。

疫情過後短時間內，全球手搖茶飲市場出現快速變化及高度競爭，許多低價品牌與物料進入市場，並快速展店，對原本一步一腳印在地經營的品牌造成嚴峻威脅，品牌面臨不改變就會被淘汰的挑戰。面對市場變遷，王耀輝董事長表示，品牌能夠永續經營，重點並非低價競爭提供消費者更廉價的產品，或是閃電般的展店速度，必須要回歸品牌本身，努力經營品牌影響力，提供代理加盟夥伴開店優質服務與管理，注重產品食安條件與品質，以及創新的軟實力。

這樣的動力催生了日出茶太Chaitme Refresh專案，以「品牌轉型」及「提升核心競爭力」為目標，調整全新定位及品牌視覺設計，讓日出茶太Chatime成為年輕GenZ量身打造的beverage品牌。從品牌視覺、店裝及包材設計、活潑有趣的主視覺形象以及菜單產品進行創新改造，並提升優勢商品風味，也開啟各國家持續積極展店模式。

王耀輝指出，過去一年，市場變化很快，更多來自不同國家的手搖茶飲品牌加入，讓全球手搖茶飲市場雖然競爭但也更加熱鬧，高度推動產業升級與國際能見度。日出茶太每年投資數千萬品牌經營預算，透過品牌不斷的轉型、創新，更進一步擴大非亞裔市場，因此我們更有信心在這一波競爭浪潮中，持續保持品牌領先。

台灣做為全球手搖茶飲發源地，不僅要將手搖茶飲文化推向國際，更要時時保持競爭力。日出茶太Chatime連續在台灣舉辦「全球茶吧手錦標賽」，邀請世界各地優秀茶吧手前來切磋交流，成為持續進步的動力。今年的賽事歷經4個月超過50個國家的初賽，遴選出來自八支代表隊伍抵台參賽，其中帛琉以及UAE(阿拉伯聯合大公國)更是第一次指派選手參賽，為國家爭取最高榮耀。