竹市議員指凍卵補助執行率低應刪減 市府這樣回應

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新竹市政府試辦凍卵補助，補助凍卵療程1000名，然而市議員林彥甫指出，政策上路近半年來，148名中只有51人實際完成凍卵，執行率僅約5％，批評淪為失敗的「撒弊政策」，明年市府卻續編2000萬元，認為應刪減凍卵補助，並增加AMH抽血檢驗的補助名額才更有效益。

市議員林彥甫指出，今年年初市長高虹安率先提出凍卵療程補助，每人2萬元，1年預計補助1000名，盼藉此提高生育率，並動用第二預備金來支應，當時他就曾質疑，凍卵費用加上管理費上看10萬元，補助2萬元效益不大。

林彥甫也說，結果半年過去，依市府提供的資料，凍卵補助從5月11日上路至9月30日 ，近半年148人申請凍卵療程補助，實際完成凍卵僅51人，等於該預算執行率僅約5％，明年度卻續編2000萬元，他憂心恐淪為失敗的「撒弊政策」，反觀AMH檢驗477人已完成抽血，且滿意度高，才應增加名額。

對此，新竹市衛生局表示，計畫經費依實際需求使用，以實報實銷方式並逐年檢討，不會造成經費浪費。截至目前共計申請AMH有540件，凍卵148件完成AMH抽血477位、凍卵療程51位，也幫助到12％不孕症夫妻。

衛生局也分析執行率低的原因，包括執行凍卵流程較久、計畫上路的時程尚短，也有民眾會優先考慮國健署的人工生殖補助，公共衛生政策仍需要時間推廣等，也強調將搜集、參考各界寶貴的意見，並在實施過程持續與專家共同討論評估，以提供更優質的服務。