傳來喜訊！謝安獲選「2023年度25大商界領袖」 數字王國引領人工智慧浪潮

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AI人工智慧浪潮將影響世界巨大改變！數字王國在這個領域中占有舉足輕重的地位，透過多年堅持努力，成績斐然。日前傳來喜訊接獲洛杉磯《商業報告》（The Business Report）揭曉「2023年度傑出企業家」名單，數字王國集團(數字王國、港交所0547)執行長謝安獲選為「洛杉磯25大商界領袖」，這位幕後推手逆勢突圍並帶領成長讓數字王國擁有台幣60億元市值，也被公認為好萊塢頭部玩家之一。

據瞭解，曾榮獲洛杉磯《商業報告》（The Business Report）「年度傑出企業家」殊榮的包括Tesla聯合創辦人兼執行長Elon Musk、Amazon創辦人兼執行長Jeff Bezos，以及Meta創辦人、董事長兼執行長Mark Zuckerberg。此一獎項對於數字王國執行長謝安而言是莫大的肯定，也是他在近期繼榮膺「2022年度新影響力30人」之後，又一殊榮。

相繼取得中美兩大經濟體權威財經媒體頒發的個人榮譽，謝安謙虛表示：「這份認可並非僅限小我成就的褒獎，更意味著對數字王國全體員工堅韌付出的肯定。2023年，數字王國迎來30歲生日，也是我加入的第十個年頭。過去十年裡，我和夥伴們不斷向專利技術研發過程注入創新和創意，將數字王國從一間視效工作室，壯大為在洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、北京、上海、海得拉巴等多個據點，擁有超過1,000位菁英的文娛與科創沃土。」

洛杉磯《商業報告》（The Business Report）揭曉數字王國謝安榮獲「2023年度傑出企業家」。圖/固力狗提供

在謝安領軍下，數字王國逐步完成虛擬人、視覺特效和AI技術的發展，積極推動虛擬人及其技術的商業應用，打造出虛擬鄧麗君於2022江蘇衛視跨年演唱會和2023年北京衛視春節聯歡晚會亮相的現象級熱潮；隨後實現馬丁•路德•金恩以及大衛•貝克漢的數位化再造。前者虛擬替身重現標誌性演講「我有一個夢想」，後者則通過70歲容貌和聲音亮相名為「Malaria Must Die」的抗瘧疾運動。

還有《復仇者聯盟：無限之戰》、《一級玩家》、《脫稿玩家》、《蜘蛛人：無家日》兩度斬獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」類別的雙提名等。經過多年創新和努力，數字王國整體規模不斷創新與提升，除了是電影產業的佼佼者，也是撼動科技產業的指標性公司。

謝安表示，感謝每位同仁無私奉獻，即使充滿曲折和困難，但仍然憑借堅定不移信念與精神收穫得來不易的佳績。面對瞬息萬變時代和行業革新所帶來的疊加挑戰，會持續攜手全體員工探索人工智慧相關技術，同虛擬人、視覺特效和可視化的緊密融合。

39歲有如此成就，謝安也分享「成功之道」，主張科技與藝術共生，致力研發讓想象力落地的專利技術，帶領彼時著眼單一賽道的數字王國蛻變為輻射文娛和科創等多元維度的全球化企業。作為首家成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室，數字王國於2016年揚帆虛擬賽道。通過充分融合人工智慧等底層技術和虛擬實境等應用手段，數字王國構建一系列照片寫實級且具備情感表現力的全即時化數位角色，並將其延伸至銀幕之外，為虛擬場景中的人機互動、人人互動提供嶄新的載體形式。

數字王國持續將無可比擬的雕琢旨趣引入創作過程，以打造數百部電影和劇集，數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。代表成果包含：斬獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《美夢成真》和《班傑明的奇幻旅程》，締造影史票房神話的《復仇者聯盟》系列，以及不斷突破熱度指數的口碑之作《怪奇物語》第四季等。

隨著公司規模越來越大，謝安表示肩上的責任越來越重，思量的事情更多，也更能顧全大局，期許自己保有從前「Nothing to lose」的自信，將數字王國再推上一層樓邁向另一個巔峰。數字王國官方網站：https://digitaldomain.com/