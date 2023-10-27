退出iPhone代工 緯創印度廠38.88億賣TaTa集團

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緯創今（27日）召開董事會，會中通過由新加坡子公司SMS InfoComm（Singapore） Pte. Ltd.及香港子公司Wistron Hong Kong Ltd.，與Tata Electronics Pte. Ltd.簽訂股權出售協議，以出售集團印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing（India）Pte. Ltd.（WMMI）之100％股權，考慮調整項目後，交易價格暫定為美金1.25億元，約合新台幣38.88億元。

市場法人認為，此為緯創繼2020年間、出售位於中國昆山的iPhone廠給立訊集團後，再將集團旗下僅有的iPhone廠，售予印商TaTa集團，意即緯創已正式全面退出蘋果的iPhone製造。從營運面來看，法人多樂估緯創結束iPhone代工業務，有助其擺脫手機事業虧損包袱，並對其毛利率及獲利能力帶來正面效益。

緯創則表示，此為因應集團產品策略重塑，及全球製造布局之戰略考量，但並未針對單一客戶及產品予以回應。對於該案之相關細節，將俟雙方後續簽署正式交易文件與相關合約後，未來需依法登記、備案，或取得相關主管機關之核准等進程，緯創會於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

緯創並指出，集團於印度仍保有含括售後服務、車載業務發展之營運據點。