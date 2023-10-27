前往主要內容
工商時報LOGO

退出iPhone代工 緯創印度廠38.88億賣TaTa集團

緯創將集團旗下僅有的iPhone廠，售予印商TaTa集團。圖／本報資料照片
緯創將集團旗下僅有的iPhone廠，售予印商TaTa集團。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

緯創今（27日）召開董事會，會中通過由新加坡子公司SMS InfoComm（Singapore） Pte. Ltd.及香港子公司Wistron Hong Kong Ltd.，與Tata Electronics Pte. Ltd.簽訂股權出售協議，以出售集團印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing（India）Pte. Ltd.（WMMI）之100％股權，考慮調整項目後，交易價格暫定為美金1.25億元，約合新台幣38.88億元。

市場法人認為，此為緯創繼2020年間、出售位於中國昆山的iPhone廠給立訊集團後，再將集團旗下僅有的iPhone廠，售予印商TaTa集團，意即緯創已正式全面退出蘋果的iPhone製造。從營運面來看，法人多樂估緯創結束iPhone代工業務，有助其擺脫手機事業虧損包袱，並對其毛利率及獲利能力帶來正面效益。

緯創則表示，此為因應集團產品策略重塑，及全球製造布局之戰略考量，但並未針對單一客戶及產品予以回應。對於該案之相關細節，將俟雙方後續簽署正式交易文件與相關合約後，未來需依法登記、備案，或取得相關主管機關之核准等進程，緯創會於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

緯創並指出，集團於印度仍保有含括售後服務、車載業務發展之營運據點。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股V彈了？這股票不能碰 分析師：3檔見紅快賣

  2. SCFI噴出連3紅收復千點 法人為下周這事押寶長榮

  3. 萬六保衛戰強碰外資！官股大舉護盤 買超10強名單出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。