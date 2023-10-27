2023第二屆國際咖啡論壇-咖啡育種與沖煮 推升臺灣咖啡產業升級

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為提升台灣咖啡育種的研究進展及促進咖啡沖煮實務經驗交流。由農業部農糧署輔導，正瀚生技與極品莊園咖啡協辦，農業部茶及飲料作物改良場及社團法人國際咖啡研究學會共同主辦的「2023第二屆國際咖啡論壇-咖啡育種與沖煮」，10月27日在正瀚生技國際會議廳舉行，特別邀請國內外知名咖啡研究者與講師與會講演，期建立實用導向之學術交流平台，及促進業界經驗交流。

論壇活動精心策劃專業議題:咖啡品質與育種-打造絕品咖啡、臺灣咖啡產業發產、咖啡沖煮技巧與咖啡飲品製作等，亦邀請今年度首次舉辦「二0二三臺灣咖啡分類分級評鑑示範賽」的茶及飲料作物改良場與該學會攜手發表創新的「臺灣咖啡分類分級(Taiwan Coffee Assortment & Grading system, TCAGs)」制度。

引進國際咖啡品質及抗病育種知識

農糧署表示，我國咖啡產業持續朝向「特色、優質、安全、精品」發展，只是目前種植品種仍以國外引進的阿拉比卡商業品種為主，其種植在臺灣中低海拔地區適應力較不理想，造成產量與品質不穩定。國內相關農業試驗改良場所及學術單位多年來積極投入咖啡育種工作，期望能選育出更適應臺灣栽培環境、符合產業需求的特色新品種。

隨全球暖化加劇，未來咖啡育種除了追求高產、精品級的風味品質外，亦須重視對極端氣候之適應力、抗病蟲害等。

此次論壇特別邀請國外資深咖啡育種專家：前世界咖啡研究組織首席科學官Dr.Christophe Montagnon及夏威夷農業研究中心名譽資深科學家Dr.Chifumi Nagai，期望藉著其在咖啡品質及抗病育種上的豐富經驗與專業知識，帶給國內產業更多啟發。

創新臺灣咖啡分類分級制度TCAGs 結合完美沖煮推升臺灣咖啡產業升級

活動中亦邀請茶及飲料作物改良場副研究員劉千如分享建立獨具臺灣特色的咖啡評鑑系統之開發過程，助益臺灣咖啡走向精品化，並將其推廣至國際舞台。接著，再由國際知名義式濃縮沖煮專家David Schomer講授義式濃縮咖啡製作過程之細節，深入剖析其原理，藉由掌握義式咖啡沖煮技術反思如何表現臺灣咖啡風味之特點。

農糧署表示，此次學術性國際咖啡論壇，除了引進國際最新的咖啡知識，亦期藉此強化國內產官學研各界合作與交流，進而推升臺灣精品咖啡產業升級。