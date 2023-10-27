李克強去世 陸官方發布訃告：李逝世是黨和國家重大損失

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大陸前總理李克強27日零時10分因心臟病病逝上海。大陸官方27日晚間發出訃告。訃告稱李克強是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，党和國家的卓越領導人。訃告強調，李克強逝世，是黨和國家的重大損失，要化悲痛為力量，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

大陸官媒新華社發出以「中共中央 全國人大常委會 國務院 全國政協訃告 李克強同志逝世」為題發出訃告

訃告指出，中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，党和國家的卓越領導人，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志，因突發心臟病，經全力搶救無效，於2023年10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

訃告全文除細數李克強的生平與黨政職經歷，也稱，2023年3月，李克強同志不再擔任國務院總理職務。從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心党和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

訃告還稱，李克強同志的一生，是革命的一生、奮鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。

訃告強調，我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同心同德，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。李克強同志永垂不朽！