PC復甦在望、AI加持 英特爾財測給驚喜

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美國晶片龍頭英特爾（Intel）26日公布第三季業績優於預期，此外看到PC（個人電腦）復甦火苗及AI晶片需求看俏的加持，第四季財測也讓市場喜出望外。英特爾還加碼透露，18A晶片製程已爭取到3位客戶。

PC及伺服器銷售疲軟拖累市場對英特爾晶片的需求，Q3營收年減8％至142億美元，但優於華爾街分析師的預估中值135.4億美元。

Q3經調整後的獲利每股0.41美元，雖不如去年同期的0.37美元，卻比市場的預估中值每股0.22美元還高。該季經調整後的毛利率45.8％，超出預估的42.7％。

英特爾PC事業營收在上季年跌3％，來到79億美元。根據調研機構IDC，Q3全球PC出貨量年減7.6％，但明年有望恢復成長。

包含AI晶片部門的數據中心業務，Q3營收年跌10％至38億美元。不過英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，該公司旗下AI晶片Gaudi需求暴衝，目前已出現供不應求。

鑑於PC春燕可望歸來，加上AI需求火熱，英特爾看好第四季營收落在146億美元到156億美元，優於分析師預估的144億美元，也比去年Q4的140億美元好。

至於Q4獲利，英特爾預估經調整後為每股0.44美元，高過分析師預期的每股0.32美元。

英特爾26日正規交易時間股價收跌0.94％，報32.52美元，但受財報和財測雙雙報喜的激勵，盤後大漲多達8％。

亟欲重振晶圓代工事業、挑戰台積電龍頭地位的英特爾指出，該公司的18A晶片製程已爭取到3位客戶，但拒絕透露替這幾家客戶生產晶片的數量。

英特爾對下單客戶保密到家，執行長基辛格僅提到其中一家客戶大有來頭，且已預先付款，他也預期今年底前將迎來第四名客戶。基辛格電話會議上還告訴分析師，先進封裝業務方面正與6家客戶洽談中。