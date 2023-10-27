海基會董座李大維：陸方不要為難台商 要善待台商

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海基會27日舉行第十一屆董監事第十一次聯席會議，董事長李大維致詞時提到近日富士康遭大陸政府調查一事，表示這些干擾都會使「台商寒心」，呼籲北京當局不要為難台商、要善待台商。

李大維表示，在國際地緣政治競爭下，目前在大陸的台商面臨經商投資環境逐漸惡化，風險持續升高，海基會除及時提供產業資訊，也透過各種管道了解面臨的困境，積極協助台商返台投資。

李大維說，然而，陸方近來不管是對海基會安排台商考察金門投資環境，或是對鴻海旗下的富士康集團進行稅務稽查，「我們必須說，這些干擾都將使得台商寒心，我們也要呼籲，北京當局不要為難台商、要善待台商」。

李大維還提到過去三年，國際政經局勢及地緣政治發生的六個大變化。包括台海和平變得更加重要、民主國家變得更加團結、區域衝突變得更加激烈、美中對抗變得更加詭異、產業供應鏈變得更加多元複雜，以及中國大陸情勢變得更加排外。

李大維表示，面對國際局勢的快速變化，有些看似遙遠，最終都與台灣的民生問題及經濟前景息息相關。海基會站在服務兩岸民眾的第一線，既要有所掌握，也要與時俱進，才能提供最好的服務。

此外，27日是海基會第十一屆董監事第十一次聯席會議，也是本屆最後一次聯席會議，原任董監事全部同意續任下屆董監事會。針對是否續任董事長一職，李大維表示，他都聽從董事會的決定。