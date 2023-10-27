112年模具應用技術論文競賽暨頒獎典禮 11位得主獲獎

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「112年模具應用技術論文競賽暨頒獎典禮」於26日在台北天成飯店舉辦。當天匯集了台灣模具產業最重要成員，包含經濟部產業發展署組長郭肇中、全國工業總會常務理事柯拔希、模具公會理事長鄭坤木與理監事們，各公協會代表以及論文委員、業界先進們等一起參加典禮。藉由這個頒獎典禮，讓更多學界及業界先進願意為模具產業未來而努力。

模具公會理事長鄭坤木致詞時感謝經濟部產業發展署爭取一筆基金，供該公會於北、中、南成立包含沖壓、壓鑄、射出、材料等模具產業四大技術發展中心。模具產業為我國重要基礎工業，模具公會自成立以來一直擔任政府、業界、學界交流平台。此獎項是透過模具各領域專家學者，經過一連串的初選、現場發表和複選，進而從諸多論文中挑選出最具前瞻發展與提升產業競爭力的論文，其中2篇企業特別獎更是具備業界實務應用的代表佳作。

此次論文主委台灣大學機械系教授陳復國表示，今(112)年的論文獎頒獎典禮，非常感謝經濟部產業發展署蒞臨指導與支持。所有模具應用技術論文獎的獎品與獎金，也都由公會自籌以及鄭理事長及謝副理事長、張副理事長熱心捐贈，在此要感謝鄭理事長及謝副理事長、張副理事長大力贊助。

此外，今年度也選出2篇傑出獎以及7篇優等獎，內容含括了淨零碳排、產學合作、數位營運及模具最新技術的探討與應用。希望透過此頒獎典禮能夠逐年擴大吸引先進們參與模具相關研究，並促使更多產學研專業人士投入模具行業，讓模具業加速轉型與升級，並接軌我國與全球高附加價值產業，再創模具王國新里程碑。