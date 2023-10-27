陽光、歡樂、聯誼！ 台大EMBA第三屆高球日即將熱鬧登場

高爾夫有許多面向。對於巡迴賽職業球員來說，球場如戰場，他們得步步為營，想方設法打出佳績，贏得冠軍榮耀與優渥報酬。對於懷抱著高球夢的青少年選手來說，球場是他們的課堂，他們得努力學習、日益進步，才能一步一步朝著夢想前進。而對於即將參加台大EMBA第三屆高球日的球友來說，享受陽光、盡情歡樂、彼此交流聯誼，才是這一場年度盛會最重要的精神。

2023台大EMBA第三屆高球日，將訂於11月14日至15日在北投國華高爾夫俱樂部舉行。這一場邀集台大EMBA過去24屆畢業生及在校生的高球賽事，今年創紀錄地有280位學長姐與學弟妹報名參加，致使比賽必須分兩天進行。第一天是純粹打球聯誼的歡樂組，第二天是多點較勁意味的競賽組；但不論歡樂組或競賽組，陽光、歡樂、聯誼這三點，都是今年的活動主軸。

負責統籌主辦這場賽事的第三屆會長林盛文表示，承辦這場賽事的壓力很大，因為前兩屆在前兩任會長與幹部們的努力下，整場賽事的發想與執行都非常成熟，好像沒有什麼可以創新的。唯一能想到的，就是把焦點回歸到球員與賽事本身，讓所有參賽者都能夠「專心打球，盡情吃喝！」所以，這兩天賽事在球場內會配置多輛餐車，從美式漢堡、墨西哥捲餅、台式風味炸物、脆皮起司捲到咖啡飲品應有盡有，讓所有人在專心打球之餘也能吃喝盡興。而所有參賽者的賣店消費，也全數由大會支付。此外，前兩屆賽事在打完球後還移師到台北市區內的餐廳舉辦晚宴，但林盛文覺得這麼做時間上有點緊湊，於是將晚宴改為仍在國華球場內舉行。讓所有與賽的學長姐們在打完球後能夠悠閒地盥洗更衣，有更多的時間可以彼此交流聯誼。

「陽光、歡樂、聯誼，是這一屆台大EMBA高球日的主軸。」林盛文表示。「所以，我們特別安排今年的起點與終點都在球場，不用跑來跑去，讓所有人有更多時間彼此交誼、建立關係，分享商場上的經驗與心得，這才是最重要的。」

身為台灣體育用品工業同業公會榮譽理事長、同時也是中華民國全國工業總會常務理事的林盛文，本身以經營運動用品起家，對於高爾夫也非常熱愛。他表示自己在民國98、99年擔任體育用品公會理事長期間，公會編印高爾夫球桿與球具製造標準手冊，才知道高爾夫球具是公會業務之一，而開始組球隊打高爾夫球。一開始由於事業忙碌、偶爾打打，球技自然不靈光。甚至國外客戶來台灣招待打球時，還得找槍手上陣。後來打球機會越來越多，開始找教練上課並勤加練習，才越打越好，甚至一度打到七字頭。而現已年過七旬的他，最想完成的高爾夫目標就是「同齡同桿」。「現在可能還沒辦法，希望到75、76歲時能有機會完成。」林盛文笑著說道。

林盛文認為，要打好高爾夫球除了球技外，最重要的就是球場管理。「我的球打得還不錯，但總是會有一兩洞爆桿。那通常就是起了貪念，就會出大錯。」林盛文說。「企業經營也是如此，什麼時候該衝，什麼時候該守，什麼時候該認賠殺出，你都必須謹慎思考，做出正確的決策。」

林盛文也特別感謝多位副會長、六組組長、小隊長以及所有幹部的協助，大家花了許多的時間與精力，來讓台大EMBA第三屆高球日順利舉行。而曾是台大EMBA 100級學生會長的他，更由衷謝謝99級學生會長─國華球場副董事長何麗純學姊─的鼎力支持，讓這場賽事連續三年都在這座離台北市最近的城市球場舉行。他強調台大EMBA自民國86年開辦至今已27屆，所有台大EMBA熱愛打球的學長姐與學弟妹每年都踴躍報名這項賽事，甚至還會提前一至三個月到國華球場練球。而競賽組的賽事也是選擇在每年台大校慶的11月15日當天舉辦，有其特殊意義存在，賽事冠軍頒發綠夾克，也成為一年一度的賽事重頭戲。

11月14至15日，台大EMBA第三屆高球日，歡樂、聯誼是無庸置疑的，而陽光，就期待老天爺賞臉了！